俄部分動員結束　普丁將發放10萬元報酬給志願兵和動員兵

▲ 俄羅斯總統普丁下令發放10萬元報酬給志願兵與動員兵。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯總統普丁3日下令，將一次性支付19萬5000盧布（約新台幣10萬元）給志願兵和動員兵。據了解，俄國志願兵每月最低工資為16萬盧布，幾乎是俄國平均薪資的3倍。

路透社報導，克里姆林宮3日表示，普丁下令一次性支付前往烏克蘭作戰的士兵19萬5000盧布，並補充這筆錢是為士兵們提供「額外的社會支持」，但未提供更多細節。

俄國過去為募集志願役，提供月薪高達16萬盧布（約新台幣8萬3千元）的待遇，以俄國平均薪資的3倍作為誘因，徵召更多人為國上戰場。

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

然而近日卻傳出有100多名士兵拒赴戰場前線，士兵們宣稱，當初政府承諾只要上戰場，就能馬上收到30萬盧布（約新台幣15萬5千元），但等候在家鄉的親人卻遲遲未收到款項，引發士兵們的不滿並發動反叛。

另外，俄國國防部10月底宣布，徵召30萬預備役人員的部分動員已經結束，也坦承這過程是有問題的。在一場示威抗議活動中，俄國民眾對於醫療豁免或缺乏軍事經驗的男性，仍被徵召入伍一事表達不滿，結果超過2000人在示威中被捕。



