梨泰院慘案156死　尹錫悅首度以「總統身分」致歉

▲尹錫悅、金建希4日前往曹溪寺法會，首度針對梨泰院慘案以總統身分道歉。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

首爾梨泰院10月29日爆發慘絕人寰的踩踏事件，至今已有156條性命犧牲。為此，南韓總統尹錫悅不僅連續5天前往罹難者聯合焚香所弔唁，今（4）日出席曹溪寺追思法會時，更首度在公開場合上以總統的身分針對此事致歉，「身為本該對全民生命安全負起責任的總統，我的心實在是無比哀痛且愧疚」。

根據韓媒《News1》，尹錫悅4日與妻子金建希共同前往首爾市鐘路區曹溪寺，出席該佛寺內為梨泰院罹難者舉辦的追思哀悼集會，他在追悼詞中表示，「父母與家屬們在悲劇發生後被迫失去所愛的兒女，在他們所面對的悲傷之前，我的心感到一陣哀戚。無論何句話語都無法道盡悲傷。我只能祈求罹難者一路好走。」

尹錫悅表示，他深知政府需要肩負起重責大任，不僅需要收拾梨泰院慘劇的後續，還需要防患於未然，他向罹難者家屬承諾，政府會細心照顧傷者、罹難者家屬們至最後一刻，「我與政府將會竭盡所能，防止類似悲劇再度發生。」

報導指出，尹錫悅自從10月31日與金建希共同前往首爾市廳廣場聯合焚香所首度弔唁後，至今已連續第5天前往焚香所致哀。

►梨泰院慘案爆發 警察廳長「待外縣市」爽露營！下屬通報時已睡死

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》