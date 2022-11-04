女網紅上餐廳吃飯穿太辣　「大方露兩粒」被老闆擋在門口！

▲女網紅因為露乳溝被餐廳拒絕。（圖／翻攝自TikTok／polskababinks）

記者李振慧／綜合報導

國外女網紅巴賓克斯(Polska Babinks)近來與朋友到巴黎一家餐廳用餐時，竟然因為胸前兩粒太雄偉，被餐廳老闆擋在門口拒絕進入，讓她覺得十分不合理，後來把事發過程分享在網上，目前已獲得370多萬網友觀看討論。

在TikTok擁有近70萬粉絲的女網紅巴賓克斯，日前上傳一支影片，影片中可看到，她穿著一件粉紅套裝，緊身上衣大方露出雄偉事業線，然而她與朋友進餐廳卻被男老闆擋住，因為對方覺得她們的穿著不恰當。

巴賓克斯一度和朋友離開餐廳，後來又返回和老闆繼續理論，不過最後仍被禁止進入，讓她氣得把事發影片分享到網路上，並且在標題中寫下，「我和我朋友圖塔蒂斯(Tootatis)，因為乳溝被禁止進入這家餐廳」，向外界譴責餐廳作法。

影片發表後獲得300多萬人次觀看，也引發網友不同看法，有許多網友聲援巴賓克斯，認為現代女性不應該因為她的穿著被歧視，不過也有許多人支持餐廳老闆，「這就像夏天不能穿泳裝去逛街，本來就應該配合場合穿適合的服裝」、「這是他的餐廳，你穿著不符規定，老闆當然有權利拒絕客人」。