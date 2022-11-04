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舌頭潰瘍3年以為火氣大！空姐確診罕癌　舌頭切除剩一半

▲▼20歲女子舌頭長腫塊竟是罹患癌症。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲空姐舌頭反覆潰瘍卻沒有太過在意，怎知竟是罹患癌症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

美國一名27歲女性3年內反覆出現舌頭潰瘍的症狀，一開始她曾以為是火氣太大或是壓力所致，然而等她被轉診給耳鼻喉科時，醫師才在她的舌頭上發現腫瘤，確定她是罹患一種被稱為「口腔鱗狀細胞癌」的皮膚癌。患者最終在2022年動手術切除舌頭上的腫瘤，並移植部分大腿肌肉到舌頭。

根據《商業內幕》報導，現年27歲的偉斯伯特（Webster-Salter）2018年曾經發現舌頭上長出潰瘍，同時出現疲憊等症狀。當時的她是一名空姐，去看了牙醫後，醫師告訴她，相關症狀可能是因為智齒剛長出來所造成。然而在接下來的2年內，潰瘍又出現在同一個地方，儘管她遵照醫師建議矯正牙齒並補牙，但情況仍然未有改善。

她表示，「我一直沒有很在意這件事，以為只是壓力或是情緒低落造成，甚至覺得可能是宿醉或吃太辣的東西才會加劇舌頭潰瘍的情形。」直到她的舌頭出現白色且疼痛的病變後，她終於在2021年2月被轉診至耳鼻喉科。

醫師隨即發現她舌頭上的病變是腫瘤，並進行化驗。偉斯伯特最終確診口腔鱗狀細胞癌。鱗狀細胞癌是皮膚癌的一種，於其他癌症相比，進展相對緩慢，可能出現在患者口腔或是喉嚨內壁的黏膜上。根據美國癌症協會指出，口腔癌好發於55歲以上男性，而偉斯伯特不但是未滿55歲的女性，平時也沒有吸菸習慣。

偉斯伯特指出，「人們對口腔癌有刻板印象，連醫生都說我太年輕了，但不是只有老人或是一天抽50根菸的人才會確診。」

確診口腔鱗狀細胞癌後不久，偉斯伯特在2022年6月接受手術，將舌頭上的腫瘤切除。手術過程長達9個小時，醫師先是切除病變位置，再用偉斯伯特大腿肌肉製成的組織移植到舌頭上。偉斯伯特笑稱，「所以我的舌頭現在有2個顏色。當初長在大腿上的小斑點，現在則出現在舌頭上。」

儘管手術非常順利，但由於她的新舌頭有一段時間失去血液供應，因此進行了第二次手術。如今她已經成功痊癒，手術後則進行各項復健，包含重新學習說話、吃飯以及走路。

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