南韓疫情冬季「升溫」　總理警告：單日病例可達20萬例

▲ 南韓國務總理韓悳洙表示，冬季疫情單日病例最高可達20萬例。（圖／達志影像）

實習記者任庭儀／編譯

南韓近來疫情日增病例在5萬區間浮動，相較於10月底疫情有升溫趨勢。國務總理韓悳洙4日表示，專家預測今年冬季疫情可能會更嚴峻，單日新增確診病例最高可達20萬例。《南韓生物醫學評論》指出，面對即將到來的大學入學考試，政府將加速推進冬季疫苗接種工作，也呼籲民眾盡快去打疫苗。

南韓10月底確診病例日增3萬多例，到了11月1日卻突然暴增至5萬8367例，今、昨兩日也直逼5萬例，目前累計確診病例是2576萬例。

韓聯社報導，國務總理韓悳洙4日主持「梨泰院事故和新冠疫情中央對策會議」時提到，受新冠新變異株入侵影響，專家預測冬季單日新增病例恐達20萬例。

他表示，南韓曾經染疫或接種疫苗滿4個月的人數已達3500萬人，群體免疫力正在降低，但18歲以上接種冬季加強劑的人口卻只有2.5%。他呼籲民眾接種疫苗提升免疫力，才是預防重症和死亡的最佳解方。

他補充，政府每周將對1600例新冠變異株和冬季流感病毒進行分析及觀察，視疫情趨勢完善防疫和醫療體系。

《南韓生物醫學評論》（Korea Biomedical Review）報導則指出，17日就是南韓高中生的大學入學考試（修學能力測驗，簡稱修能），為了應對新冠疫情升溫，教育部正在全力加強防疫與隔離措施，將對全國補習班、學生聚集的學習咖啡館、卡拉OK和網咖進行特別檢疫。





