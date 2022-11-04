梨泰院慘案爆發　警察廳長「待外縣市」爽露營！下屬通報時已睡死

▲南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日爆發慘絕人寰的踩踏悲劇，最終導致156人罹難。其實，先前有11通報案電話，不斷警告「有人快被壓死了」，但警方卻消極處理報案。警察廳長尹熙根遲至意外爆發2小時後才終於接獲案情報告。最新消息指出，尹熙根當晚人並不在首爾，而是在忠清北道露營，晚間11時已經就寢。

根據韓媒《京鄉新聞》，南韓警察廳今（4）日坦承，梨泰院事故發生當天，身為警察廳長的尹熙根其實正在休假，當時他因為需要出席國政監察，導致其個人私下行程被往後延，於是他當天前往忠清北道，晚間11時左右就寢（梨泰院開始爆發踩踏意外時間點為晚間10時15分）。

警察廳表示，10月29日晚間11時32分，警察廳狀況擔當官曾透過文字訊息告知長官尹熙根梨泰院的事故消息，不過睡夢中的尹熙根並未確認訊息，晚間11時52分該名官員又撥打一次電話，尹熙根卻還是沒有接通。

由於尹熙根的家鄉位於忠清北道清州市，當時警察廳內部職員推測，尹熙根是否在休假期間返回老家，不過卻沒有人能明確掌握尹熙根的行蹤。

直到隔天（10月30日）凌晨0時14分，尹熙根才在與該名下屬的通話中得知梨泰院爆發事故的消息，5分鐘後（0時19分）他終於向首爾警察廳長金廣鎬透過電話下達緊急指令，要求派出機動隊員、同時為消防與救護車開道，當時已經是事故發生的2個小時之後，早就有數十人失去呼吸心跳。

根據《韓聯社》，警察廳長尹熙根10月29日適逢週六休假，他首先造訪忠清北道堤川市，先是與親友們登上月岳山，之後晚間11時在露營地就寢，其實梨泰院踩踏事故於晚間10時15分爆發（首通報案電話確認有人死傷），等於中間尹熙根清醒的45分鐘內，對於梨泰院爆發慘劇的事實渾然不知。

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