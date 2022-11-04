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推特被告了！馬斯克大裁員「未提前60天通知」　員工怒提集體訴訟

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲馬斯克入主推特後，力求削減支出，據傳將於4日開始裁員。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國舊金山聯邦法院3日接獲集體訴訟，指控推特大規模裁員，卻沒有提前60天通知，已經違反聯邦及加州法律。此前《紐約時報》爆料，推特3日晚間致信全公司，通知將於4日開始裁員，雖未說明人數，但根據先前內部訊息及投資者說法，大約一半員工即將失去工作。

全球首富馬斯克（Elon Musk）10月27日以440億美元（約新台幣14兆）天價收購推特後，立刻開除首席執行長（CEO）及其他高層主管，並且據傳計畫裁員3700人，也就是大約一半的員工。但據美國聯邦法律《勞工調適及再培訓通知法案》（Worker Adjustment and Retraining Notification Act），若大公司大規模裁員，必須提前至少60天通知。

集體訴訟要求，法庭應發布命令，要求推特遵守上述法律，並限制推特呼籲員工簽署放棄訴訟權的文件。委任律師莉絲里奧丹（Shannon Liss-Riordan）直言，「我們今晚提起訴訟，是為了確保員工意識到，他們不應該簽字放棄自己的權利，而是有管道追求自己的權利。」

今年6月，馬斯克創辦的電動汽車公司特斯拉（Tesla）裁員10%，莉斯里奧丹也代表500多名遭解雇員工，提起類似訴訟。不過，推特目前尚未回應裁員及官司問題。

 

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