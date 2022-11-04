偷賣油給北韓協助發展核武　新加坡油商淪通緝犯！美國高調鉅額懸賞

▲美國聯邦調查局針對新加坡商人郭記勝發布通緝海報。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

針對美韓聯合空中軍演，北韓（朝鮮）近日以來高頻度試射各種飛彈、在海上軍事緩衝區實施砲擊，甚至還包括試射洲際彈道飛彈，一度通過日本上空。為此，美國向北韓實施進一步的經濟制裁，美國國務院日前更高調發布通告，懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元）緝拿協助北韓從事油品交易的新加坡商人郭記勝。

根據《美國之音》，美國國務院於當地時間3日公佈華府的一項最新計畫「正義賞金」（Rewards for Justice），其目的是破壞那些從事支持北韓武器擴散計畫、洗錢，以及特定網路行動的非法活動人士所持有的金融工具。

至於62歲的新加坡商人郭記勝（Kwek Kee Seng，音譯）則被指控透過在新加坡註冊航運公司Swanseas Port Services，秘密向北韓運輸油品與燃料，逃避美國與聯合國的制裁，以此協助北韓核武發展計畫，而他早就於今年10月初被美國另一波制裁行動鎖定，當時美國政府除了針對台灣商人陳詩煥、3間民間企業實施制裁，也對郭記勝實施制裁。

郭記勝在新加坡所註冊的航運公司Swanseas Port Services，其旗下油輪「勇氣號」（M/T Courageous）曾於2020年疑似違反制裁規定，在美國要求下慘遭柬埔寨扣押，2021年4月紐約聯邦檢察官針對郭記勝發出拘票，同時美國聯邦調查局（FBI）也針對郭記勝發佈通緝令。

美國「正義賞金」計畫指出，郭記勝目前行蹤成謎，他先前曾來訪過台灣、北韓、柬埔寨、泰國、加勒比海島國聖克里斯多福、非洲國家喀麥隆等地，此次美國國務院欲透過懸賞500萬美元賞金來掌握郭記勝的行蹤，他除了將油品運送至北韓、將運往北韓的燃料進行船對船轉運，還透過空殼公司從事洗錢。

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