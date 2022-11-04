醫院水電工溜進太平間「性侵101具女屍」！戀屍不雅片揭惡行

▲富勒因新的DNA證據，時隔30多年終於被警方逮捕。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

英國一名曾經在2間醫院擔任過水電工的男性2021年因2起殺人案與78起性侵女屍案被判無期徒刑，然而最新證據則指出，他涉嫌在2007年至2020年間於醫院太平間性侵另外23具女性屍體。男子3日透過視訊出庭並坦承犯行。

根據BBC報導，68歲的前醫院水電工富勒（David Fuller）1987年分別毆打並勒斃當時25歲的溫蒂（Wendy Knell）與20歲的卡洛琳（Caroline Pierce）。然而警方歷經30多年的偵查，才終於靠著新的DNA證據，在2021年12月將其逮捕。富勒被逮後坦承，自己不但殺害2人，還性侵了被害人的屍體。

警方在搜索富勒家中時，卻意外找到一系列不雅影片。在這些影片中，富勒自拍下自己在醫院太平間性侵女性遺體的畫面，受害死者高達78人。隨後富勒因殺人案被判無期徒刑，並且因78起的性侵女屍案被追加判處12年徒刑，與無期徒刑同時執行。被判終身監禁的富勒將永遠不得假釋。

▲富勒在擔任醫院水電工期間，經常偷溜到太平間性侵女屍。（圖／翻攝自推特）



根據警方日前發現的新證據，慘遭富勒性侵的女性遺體還有23具，犯案時間在2007年至2020年間，總受害人數累計達101人，因此再度對他提出指控，富勒3日透過視訊出庭並坦承犯行。根據警方指出，這些受害者都是成年女性。

富勒入獄前曾在2間醫院擔任水電工，並趁著職務之便，偷偷溜進太平間性侵女屍，還將整個過程拍成影片。檢方表示，「富勒的行為是墮落、噁心且不人道的，他所涉及的犯案規模（戀屍癖）是法律史上前所未有的。」

在新發現的23具受害女性遺體中，仍有10人身分無法確定。檢方強調，將會持續努力識別受害者身分，以伸張正義。

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