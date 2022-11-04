　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國期中選舉下周登場　紐約選務工作眉角多

▲▼ 美國期中選舉。（圖／路透）

▲美國期中選舉被視為美國總統拜登期中考，州及地方選舉結果也牽動各地政治版圖。（示意圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約3日專電

美國期中選舉競爭激烈，紐約市已提前投票。這座全美首屈一指的大城動見觀瞻，投票過程翻譯、無障礙設施都必須到位，網路安全重要性也與日俱增，選務工作眉角多。

這場8日投票的選戰被視為美國總統拜登期中考，州及地方選舉結果也牽動各地政治版圖。紐約市10月29日至11月6日提前投票，市選舉委員會執行主任萊恩（Michael Ryan）與副手伊尼齊歐（Vincent Ignizio）今天向駐紐約外籍記者說明選務工作。

紐約市擁有約470萬名活躍選民，投票日將設置超過1230個投票所、投入3.5萬名選務人員，加上提前投票長達9天，確保選務順暢、安全且萬無一失是艱鉅挑戰。

萊恩表示，每個投票所至少安排一名員警，市選委會也請私人保全維持秩序，並與紐約市緊急事故管理單位密切合作。

在高科技時代，投票過程網路安全日益受重視。萊恩說，選委會內部人員和紐約市網路指揮中心（NYC Cyber Command）密切合作，並有外部廠商全年無休監控。紐約州選委會近期跟進，確保相關機關與各地選委會橫向聯繫暢通，以利協調安全工作。

他提到，2016年7月是紐約市加強選務網路安全的轉捩點。

當時離美國總統大選只剩幾個月，選舉面臨資安威脅的報導接二連三出現。紐約雖沒有察覺真實網路攻擊，但開始提高警覺，投入資源確保選務系統安全。

萊恩說：「我們必須做到滴水不漏，因為圖謀不軌的人只要成功一次就好，所以我們一直戒慎恐懼。我們在這方面和聯邦、州及地方有良好聯繫網絡，這在2016年前幾乎是不存在的。」

為強化安全，每台插入選票的機器各自獨立、沒有連線，不法分子只能各個擊破。若有人企圖竄改機器計票結果，選務機關認定投票機被動手腳，選後認證期間，存在投票機內的選票可供人工計算，作為確認基礎。

紐約市族裔多元，選務機關依聯邦法規提供選票翻譯，除英文外，還有西班牙文、中文、韓文及孟加拉文。投票所設置翻譯人員，所有文宣和網站內容都有翻譯對照。

市選委會也重視無障礙設施，每個投票所都有至少一台填票機（ballot marking device），讓視力、手指靈巧等方面存有障礙的人士圈票時得到適當輔助。

任職9年的萊恩以「有趣」形容2016年美國總統大選。當年共和黨推派後來當選的川普，民主黨則由前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）出馬，兩人及家人都出身紐約，投票時須顧及維安問題，也要確保其他民眾能順利投票。

但萊恩說，2020年大選因為有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）攪局，更令他難忘。

他表示：「疫情對所有人都非同小可，有人還因此喪命。疫情期間，我們辦公室沒有一天關閉，以大幅減少的人力維持運作。我希望在卸任前的生涯中，不會再見到像2020年那樣充滿考驗的選舉。」

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
15歲少女失蹤8天　「1杯珍珠奶茶」釣到她
快訊／警大校長爆與黑道出入招待所　徐國勇下令徹查
爆乳妹排排站哭了！　高雄「選妃名店」又被抄
蕭煌奇罕見摘墨鏡自拍「亮出真面目」！　1.7萬人朝聖
快訊／太空人世界大賽聽牌！　3：2擊敗費城人
不只「AV女神」瀧澤蘿拉來台！驚喜合照曝　她揭賣淫內幕
LIVE／澎恰恰恩人涉洗錢首謀是女星老公　台北旅展好康攻略搶
快訊／女星住家、公司遭搜索！　富商老公逃出國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普傳將宣布「2024回鍋選總統」　美聯社曝：下周選前是關鍵

慢跑女被遊民性侵爆血求救　警逮捕29歲男「幾小時又1女被性侵」

醫院水電工溜進太平間「性侵101具女屍」！戀屍不雅片揭惡行

日媒：岸田文雄、習近平擬11月中會面　將談及台灣

梨泰院「死亡之巷」違建釀禍　南韓總理下令地方徹查違建

26歲女為了自拍！偷闖進「未開放絕美瀑布」　朋友面前墜崖身亡

愛犬過世「剝皮做成地毯」　標本師曝飼主思念：牠準備好回家了

烏克蘭就快收復赫爾松！美國防部長：這將是俄國的重大失敗

美國期中選舉下周登場　紐約選務工作眉角多

嫌稱「想殺死他」！巴基斯坦前總理遭槍擊畫面曝　控現任總理策畫

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

川普傳將宣布「2024回鍋選總統」　美聯社曝：下周選前是關鍵

慢跑女被遊民性侵爆血求救　警逮捕29歲男「幾小時又1女被性侵」

醫院水電工溜進太平間「性侵101具女屍」！戀屍不雅片揭惡行

日媒：岸田文雄、習近平擬11月中會面　將談及台灣

梨泰院「死亡之巷」違建釀禍　南韓總理下令地方徹查違建

26歲女為了自拍！偷闖進「未開放絕美瀑布」　朋友面前墜崖身亡

愛犬過世「剝皮做成地毯」　標本師曝飼主思念：牠準備好回家了

烏克蘭就快收復赫爾松！美國防部長：這將是俄國的重大失敗

美國期中選舉下周登場　紐約選務工作眉角多

嫌稱「想殺死他」！巴基斯坦前總理遭槍擊畫面曝　控現任總理策畫

全聯20款人氣鍋物登場！超級補湯200元有找　消費滿千送買菜金

小S「咬住Lily辮子」登封秀時尚基因！　狂野大衣造型根本是姊妹

年底提離職很傻？過來人分析：有1徵兆快逃　不是年終的問題

勇士開季3勝6敗陷低潮　柯爾無奈：像奪冠後還在宿醉

女開車山上散心車輛拋錨　屏東內埔暖警冒雨助脫困

川普傳將宣布「2024回鍋選總統」　美聯社曝：下周選前是關鍵

蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

葉文凌／打高爾夫球會受傷嗎

中信盃黑豹旗／復旦高中目標64強　下一戰強碰武陵派王牌先發

25歲罹難俄女回家了！　李英愛心碎信件曝光「我是雙胞胎媽媽⋯」

國際熱門新聞

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

馬林魚刺穿大腿12秒片驚嚇千萬人！真相曝光

將妻子連同輪椅推下海！81歲翁不堪老老照護

馬斯克擬大裁員！推特產品總監裹睡袋躺公司地板

靠勾引男人賺錢！正妹改當「職業小三」

女教師變伊斯蘭國女皇　下場出爐

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

「迷幻蘑菇」可緩解憂鬱症　研究證實

怕被敲詐？馬斯克前女友安柏赫德推特帳號消失

愛犬過世「剝皮做成地毯」

選美遇真愛！佳麗密戀結婚　最美新人照曝光

推特明天開始裁員？紐時驚爆內部信

澤倫斯基受邀參加G20：普丁若出席就不參加

更多熱門

相關新聞

美國公開徵求一個相反詞

美國公開徵求一個相反詞

拜登在政壇自欺欺人，掩耳盜鈴凡50年，白面孔讓歐巴馬借去一用，而不獲鼓勵出馬接棒大位，是為奇辱！2020年恰逢民主黨溫和派無人，垂暮而失智竟然意外獲得疫情和媒體雙掩護，而選上總統。然而當今40年以來最大規模的通貨膨脹，我敢斷言不是他一手製造的最後一個世界性災難。

2歲童找到上膛手槍　意外射爆自己身亡

2歲童找到上膛手槍　意外射爆自己身亡

推特明天開始裁員？紐時驚爆內部信

推特明天開始裁員？紐時驚爆內部信

警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

關鍵字：

提前投票期中選舉北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面