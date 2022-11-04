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川普傳將宣布「2024回鍋選總統」　美聯社曝：下周選前是關鍵

▲▼川普。（圖／路透）

▲外媒預測，川普本月之內將宣布競選2024年美國總統。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國11月8日將舉行期中選舉，共和黨有望重新取得國會席次優勢。前總統川普（Donald Trump）的幕僚們向路透社表示，川普正在考慮於11月宣布參選2024年美國總統大選，而公布消息的時機可能會在期中選舉落幕後，到24日感恩節前的2周內。美聯社則稱，川普可能在期中選舉的最後一場競選集會上提前宣布出馬。

據路透社報導，川普身邊的3名顧問表示，川普正在考慮於11月展開他第3度的總統之位競選，目前正在積極與親信聯繫討論可能情況，而他也希望從共和黨有望勝選的期中選舉中一併獲得聲望。

一名高級顧問匿名透露，「我認為川普會像飛蛾撲火（like a moth to a flame）般奮不顧身地參加2024年大選。」他透露，川普想在11月24日感恩節前宣布參選並開始競選活動，因為他知道這樣一來他會比對手擁有更大優勢

另一名熟知川普計畫的消息人士表示，川普打算在下周二（8日）的期中選舉後不久宣布競選，並且一直在尋找未來協助他競選的幕僚，因為這名爆料的消息人士就曾被競選團隊詢問過是否有意願加入川普陣營。

▲▼ 聯邦眾議院特別委員會21日舉行第8場聽證會，多名證人說，前總統川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會。（圖／路透）

▲美國國會設置特別委員會以調查川普支持者發起的1月6日國會襲擊事件，其中一場聽證會上多名證人說，川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會。（圖／路透）

路透指出，綜合以上消息，川普可能在8日到24日的2周時間內宣布出馬2024大選。不過也有一名與川普關係密切人士宣稱，川普希望大眾對他是否參選的猜測持續好幾個月，「他會很享受在這3個月內，那些有關他何時要宣布參選的輿論報導」。

儘管多數觀察人士認為，川普延遲宣布參選的時間點，是為了避免拉走人民對於關鍵的期中選舉的關注度，但《美聯社》本周報導稱，川普也可能在期中選舉的最後一次站台助選時宣布參選總統的消息。

據《衛報》報導，上月川普在德州發表談話時曾說，「為了我們的國家再次成功、安全與輝煌，我可能不得不再做一次（do it again）。」美國新聞網站「Puck」報導則稱，川普的助手們已經展開競選活動的初期行動，例如，檢視過去打選戰時有效作法或遭遇困難的部分，而川普本人正在考慮何時宣布參選，女兒即將舉行的婚禮也在考量因素內。

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