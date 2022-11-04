慢跑女被遊民性侵爆血求救　警逮捕29歲男「幾小時又1女被性侵」

▲慢跑女子被遊民性侵。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名43歲女子清晨慢跑時，被一名遊民從後方抓住，對方掐住她的脖子導致昏迷，強脫下衣服性侵，還偷走手機、錢包等身上財物。警方後來逮捕到29歲男子帕諾(Carl Phanor)，發現這已經是他今年第3度犯案。

帕諾被控3日凌晨5時30分在45號碼頭附近的哈德遜河公園(Hudson River Park)攻擊一名慢跑女子，他不但對受害者進行性侵，事後還搶劫財物。目擊者表示，受害女子向他求助時，不但光著腳，而且臉上和手上正在流著血。

Homeless man, 29, with TWENTY FIVE arrests - and wanted over two other sex attacks - is busted for 5:30am rape and robbery of female jogger, 43, after choking her unconscious as she ran along Hudson River in NYC's affluent West Village https://t.co/Wx69ohVk1x pic.twitter.com/YinIcTPiAH — Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 3, 2022

警方後來鎖定凶嫌是身為遊民的帕諾，另外發現他今年3月在哈德遜河公園40號碼頭，騎車撞倒一名39歲慢跑女子後性侵，10月在東37街附近試圖性侵一名48歲女子，被控犯下搶劫、重大竊盜、勒殺、掠奪性犯罪與犯罪性行為。

就在43歲慢跑女性侵案發生沒有多久，中央公園東大道同天傳出另外一起性侵事件，警方表示，他們已逮捕到涉案男子，不過沒有對外進一步透露細節。

一天連續發生2起性侵案，引來民眾痛批，「太可怕了，女性應該要能安心享受跑步，而不是擔心有人會性侵我們」，還有許多女性表示，跑步時會隨身攜帶防狼噴霧、手機預設好報案電話，以免發生不測。