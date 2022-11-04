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93次恐怖性侵紀錄！惡狼逍遙9年終落網　下面「少一截」慘樣曝光

▲▼南非豪登省32歲的恐怖連環性犯罪者帕卡提（Nkosinathi Phakathi），自2012年起的9年內犯下高達近百件性侵案。（圖／翻攝自YouTube、推特）

▲32歲恐怖性犯罪者自2012年起的9年內犯下高達近百件性侵案，他被捕時中彈而失去一截右腿。（圖／翻攝自YouTube、推特，下同）

記者張寧倢／編譯

南非32歲連環性侵罪犯帕卡提（Nkosinathi Phakathi）自2012年起的9年內犯下多達93次性侵案件，將近100名受害者中年紀最小的只有12歲，年紀最大的也只有20歲，在部分犯行中甚至強迫他人旁觀。他2021年被捕時遭警方開槍擊中，被迫將右膝以下腿部整截切除。帕卡提1日拄拐杖出庭，並對148項指控俯首認罪。

根據《每日郵報》報導，帕卡提1日雙手撐著拐杖，出席在南非豪登省高等法院的聽證會，對於近百項性侵指控，數十項綁架、搶劫、竊盜與非法擁槍的指控俯首認罪。南非國家檢察署發言人表示，帕卡提最初面臨203項指控，但政府後來撤銷了其中55條罪行。

▲▼南非豪登省32歲的恐怖連環性犯罪者帕卡提（Nkosinathi Phakathi），自2012年起的9年內犯下高達近百件性侵案。（圖／翻攝自YouTube、推特）

▲帕卡提1日拄著拐杖、戴口罩出庭，但法官裁定允許公開被告長相。

報導指出，帕卡提最早是從2012年6月在艾古萊尼市（Ekurhuleni）多個地點開始犯案，下手目標為12歲到20歲年輕女性，恐怖惡狼行徑持續約9年，期間曾在2015年強迫1名9歲男童旁觀犯罪，2016年不僅強迫1名16歲少年觀看犯行，同年他又脅迫1名14歲少年侵犯2名15歲少女，隨後帕卡提再對受害人二度性侵。

▲▼南非豪登省32歲的恐怖連環性犯罪者帕卡提（Nkosinathi Phakathi），自2012年起的9年內犯下高達近百件性侵案。（圖／翻攝自YouTube、推特）

▲帕卡提過去性侵罪狀罄竹難書，還強迫他人旁觀犯案。

帕卡提的最後一次惡行是在2021年2月所犯，2021年3月他在逃離警方追緝時右腿被擊中1發子彈，大量失血，醫生不得不幫他截肢。帕卡提先是被關押在艾古萊尼市貝諾尼（Benoni）的莫德比懲教署監獄醫院，由於他受裁定不得保釋，出院後轉押獄中。高等法院法官1日允許媒體發布被告的長相照片，並將於8日再次開庭，外界預估屆時帕卡提可能被判無期徒刑。

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