93次恐怖性侵紀錄！惡狼逍遙9年終落網　下面「少一截」慘樣曝光

▲32歲恐怖性犯罪者自2012年起的9年內犯下高達近百件性侵案,他被捕時中彈而失去一截右腿。(圖/翻攝自YouTube、推特,下同)

記者張寧倢/編譯

南非32歲連環性侵罪犯帕卡提(Nkosinathi Phakathi)自2012年起的9年內犯下多達93次性侵案件,將近100名受害者中年紀最小的只有12歲,年紀最大的也只有20歲,在部分犯行中甚至強迫他人旁觀。他2021年被捕時遭警方開槍擊中,被迫將右膝以下腿部整截切除。帕卡提1日拄拐杖出庭,並對148項指控俯首認罪。

Nkosinathi Phakathi’s guilty plea is expected to be read out in court today. Dubbed the Ekurhuleni serial rapist, the 38yr old pleaded to 148 of the 203 rape, kidnapping and theft charges. 55 of those charges were withdrawn by the state. I’m live with an update on @Newzroom405 pic.twitter.com/1kuZWFChwE