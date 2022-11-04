紐時驚爆「推特明天開始裁員」一半員工恐丟飯碗　內部信曝光

▲全球首富馬斯克收購推特後，大刀闊斧展開改革。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，推特3日晚間致信全公司，通知將於4日開始裁員。這封電子郵件署名「推特」，且未說明裁員人數，但根據先前內部訊息及投資者說法，大約一半員工似乎即將失去工作，最終人數可能還需要一段時間才會確定。不過，馬斯克及推特目前尚未回應。

根據《紐約時報》取得的內部電子郵件副本，隨著相關程序進行中，員工被要求4日回家、不要進辦公室，「為了讓推特走上健康的道路，我們將經歷一段減少全球員工的艱難過程。我們認知到，這將影響許多對推特做出可貴貢獻的人，但不幸的是，為了確保公司成功向前邁進，這個行動是必要的。」

全球首富馬斯克（Elon Musk）10月27日以440億美元（約新台幣14兆）天價收購推特後，立刻開除首席執行長（CEO）及其他高層主管，此後更多高層主管離職。他也要求主管們列出表現好、表現差的職員名單，被認為與裁員考量有關。

這筆交易是史上最大規模的科技公司融資收購（LBO），馬斯克為此揹上約130億美元債務，還要每年支付約10億美元利息。他面臨龐大壓力，必須讓推特在財務正常的狀況下營運，但推特經常虧錢，現金流也不強勁，可能必須藉由削減支出增加收益。



