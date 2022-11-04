馬斯克不顧一切要用推特賺錢　擬推付費私訊名人、付費牆影片

▲馬斯克擬在推特推行多項收費措施。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）成為推特執行長兼唯一董事後，不僅傳要大裁員節省成本，還要向有官方認證藍勾勾的用戶收取8美元月費（約新台幣257元），現又傳出要推行「付費私訊」、「付費牆影片」等。

根據《紐約時報》報導，根據知情人事、內部文件消息，馬斯克以440億美元收購推特後，不斷和顧問討論要增加「付費私訊服務」，讓用戶可以向知名人士發送訊息。

馬斯克也提到拓展「付費牆」（paywalled）影片，該內容僅讓有付費的用戶觀看，另想讓推特旗下的短片平台Vine復出，用來吸引廣告商想觸及的年輕族群。

馬斯克為了收購推特，身上背了130億美元的債務，每年光是利息就超過10億美元，然而去年推特的現金流不足10億美元，所以馬斯克正想方設法開源節流，向認證「藍勾勾」用戶收費就是第一步。馬斯克表示，此機制對於打擊詐騙和垃圾郵件相當重要，目的是為確保用戶身分真實性，而且平台不能只靠廣告費營運。

馬斯克接手推特後，立刻解僱了推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal）以及法律政策、信託與安全領導主任蓋德（Vijaya Gadde）等3名高級主管，他便成為唯一董事，並親自擔任執行長。另為了節省成本，馬斯克要求各部門主管列出裁員名單，而目標則是現行編制的50％（約3700人），也就是推特一半的員工可能被裁員。