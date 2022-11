記者崔子柔/綜合報導

推特網友@tize4PF 上週PO出一段12秒影片,畫面中可見一名男子躺在病床上,他的大腿竟然被一隻巨大的馬林魚刺穿,吸引超過1200萬次瀏覽,但這段影片其實是假的。

@tize4PF 發文提問,「這怎麼會發生?」貼文瞬間就受到網友瘋傳,但發文不到半小時,就有人回文表示,這是影集《良醫墨菲》(The Good Doctor)中出現過的場景。

▲畫面中的馬林魚不斷彈跳。(圖/翻攝自推特)



@tize4PF 上傳的片段,可能是劇組拍攝前還在準備的狀態,或是先前未曝光、未引起討論的影片。

▼網友解答。(圖/翻攝自推特)



