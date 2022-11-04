女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

▲女教師變「伊斯蘭國女皇」，洗腦嫩妹變聖戰士，被抓回美國下場出爐。（圖／達志影像／美聯社）

文／周刊王

還記得遜尼派聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）在敘利亞和伊拉克異軍突起，為國際社會投下震撼彈，並一度以驚人的速度擴張版圖，讓西方各國如夢初醒，如今伊斯蘭國逐漸式微，而美國法院近日也判處了一名出生於堪薩斯州、被稱為「伊斯蘭國女皇」女子20年徒刑。

綜合外媒報導，現年42歲的艾莉森（AllisonFluke-Ekren）被指控在伊拉克、敍利亞和利比亞進行恐怖攻擊，並為伊斯蘭國訓練大批年輕女孩與婦女發動恐怖攻擊，艾莉森2日出席在維吉尼亞州聯邦法院的審判，在庭上，檢察官帕瑞克（Raj Parekh）表示，艾莉森長期在利比亞、伊拉克和敘利亞犯下「恐怖主義罪」，除了培訓婦女和年輕女孩發動攻擊，她在2012年還殺死4名美國人；她所使用的名字阿姆瑞吉（UmmMohammed al-Amriki），實際上就是「伊斯蘭國女皇」的意思。

另外，判決書中，還可見到艾莉森的13歲女兒雷拉（Leyla Ekren）的證詞，她指控母親在敘利亞拋棄她，甚至放任她被伊斯蘭戰士性侵，是名對孩子沒愛的怪物，她甚至痛批母親「渴望控制和權力」才會犯下這些罪行。

根據報導，艾莉森和第一任丈夫育有2名孩子，離婚後在印第安納州取得教學證書，並在那裡她嫁給同學成為穆斯林，艾莉森和第二任丈夫育有5名孩子並領養了1名孩子，一家人於2008年舉家移居埃及，2011年再轉往利比亞，2013年開始在伊拉克、土耳其和敘利亞等地來回遷移。

為了獲得權勢，艾莉森加入了伊斯蘭國並投入聖戰，她還替組織翻譯美國政府文件內容同時擔任女戰士們的「教官」，灌輸年輕女性極端主義意識形態，教導使用AK-47、手榴彈和自殺炸彈等武器，有些女戰士的年齡甚至僅10歲。

儘管身穿深綠色囚服和黑色頭巾的艾莉森，在庭上辯稱自己是遭第二任丈夫操控才會誤入歧途，訓練伊斯蘭國戰士目的是為了「自衛」，希望法官能從輕發落；但法官並不採信，指她「是非常聰明的女人」，且在組織內扮演重要的角色，最終判處20年有期徒刑。

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