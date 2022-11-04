　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

▲▼平凡女教師變「伊斯蘭國女皇」　她洗腦嫩妹變聖戰士女兒慘淪性奴。（圖／達志影像／美聯社）

▲女教師變「伊斯蘭國女皇」，洗腦嫩妹變聖戰士，被抓回美國下場出爐。（圖／達志影像／美聯社）

文／周刊王

還記得遜尼派聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）在敘利亞和伊拉克異軍突起，為國際社會投下震撼彈，並一度以驚人的速度擴張版圖，讓西方各國如夢初醒，如今伊斯蘭國逐漸式微，而美國法院近日也判處了一名出生於堪薩斯州、被稱為「伊斯蘭國女皇」女子20年徒刑。

綜合外媒報導，現年42歲的艾莉森（AllisonFluke-Ekren）被指控在伊拉克、敍利亞和利比亞進行恐怖攻擊，並為伊斯蘭國訓練大批年輕女孩與婦女發動恐怖攻擊，艾莉森2日出席在維吉尼亞州聯邦法院的審判，在庭上，檢察官帕瑞克（Raj Parekh）表示，艾莉森長期在利比亞、伊拉克和敘利亞犯下「恐怖主義罪」，除了培訓婦女和年輕女孩發動攻擊，她在2012年還殺死4名美國人；她所使用的名字阿姆瑞吉（UmmMohammed al-Amriki），實際上就是「伊斯蘭國女皇」的意思。

另外，判決書中，還可見到艾莉森的13歲女兒雷拉（Leyla Ekren）的證詞，她指控母親在敘利亞拋棄她，甚至放任她被伊斯蘭戰士性侵，是名對孩子沒愛的怪物，她甚至痛批母親「渴望控制和權力」才會犯下這些罪行。

根據報導，艾莉森和第一任丈夫育有2名孩子，離婚後在印第安納州取得教學證書，並在那裡她嫁給同學成為穆斯林，艾莉森和第二任丈夫育有5名孩子並領養了1名孩子，一家人於2008年舉家移居埃及，2011年再轉往利比亞，2013年開始在伊拉克、土耳其和敘利亞等地來回遷移。

為了獲得權勢，艾莉森加入了伊斯蘭國並投入聖戰，她還替組織翻譯美國政府文件內容同時擔任女戰士們的「教官」，灌輸年輕女性極端主義意識形態，教導使用AK-47、手榴彈和自殺炸彈等武器，有些女戰士的年齡甚至僅10歲。

儘管身穿深綠色囚服和黑色頭巾的艾莉森，在庭上辯稱自己是遭第二任丈夫操控才會誤入歧途，訓練伊斯蘭國戰士目的是為了「自衛」，希望法官能從輕發落；但法官並不採信，指她「是非常聰明的女人」，且在組織內扮演重要的角色，最終判處20年有期徒刑。

延伸閱讀
亞裔爸球場暴打女兒…被逮辯「在中國可以這樣做」　網壇巨星群起聲援被虐少女
鞏俐出席時尚活動臉蛋緊繃程度超逼人　56歲模樣打趴現場年輕女模
陳艾琳婚禮花費7位數　被問一人一半嗎？她這樣回應

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅
90歲老翁過世「身體超乾淨」！醫揭看護真實舉動…一票人鼻酸了
隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開
故宮文物毀損懲處公布了！2人受罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

「神奇蘑菇」有迷幻物質！可緩解憂鬱症　研究證實了

不只影響外貌！專家揭「抬頭紋深」　心血管疾病風險高10倍

快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈

快訊／巴基斯坦前總理「演講中被槍擊」　中彈緊急送醫

梨泰院短期恐難重振！店家嘆「精神衝擊」揮之不去　疫情後再陷危機

烏克蘭札波羅熱核電廠　開始移交「俄羅斯國營公司」管轄

狂！警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

將妻子連同輪椅推下海！　81歲翁不堪「老老照護」引殺機

梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人被封英雄　身分曝光是美軍

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

「神奇蘑菇」有迷幻物質！可緩解憂鬱症　研究證實了

不只影響外貌！專家揭「抬頭紋深」　心血管疾病風險高10倍

快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈

快訊／巴基斯坦前總理「演講中被槍擊」　中彈緊急送醫

梨泰院短期恐難重振！店家嘆「精神衝擊」揮之不去　疫情後再陷危機

烏克蘭札波羅熱核電廠　開始移交「俄羅斯國營公司」管轄

狂！警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

將妻子連同輪椅推下海！　81歲翁不堪「老老照護」引殺機

梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人被封英雄　身分曝光是美軍

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」　眾人驚嘆奇蹟：變成藝術品了

女教師變「伊斯蘭國女皇」洗腦嫩妹成聖戰士　被抓回美國下場出爐

蘆洲弟無照違停拒配合：有種你就開　「群警對峙」激動狂喊下車

看電影最討人厭行為不是暴雷！超多人點名這舉動：有夠白目

《機智》岳軒認了想脫單　點名劇中女友鄭芯恩：從朋友做起

英國升3碼追隨美國！台灣跟不跟　「通膨數據」成關鍵

影／高手分享烤麻糬秘訣　膨脹後滾成球！輕拍烤至金黃

「神奇蘑菇」有迷幻物質！可緩解憂鬱症　研究證實了

蘇貞昌讚高端「保護力堪比莫德納BNT」：是國人更有效的選擇

《戰神：諸神黃昏》評測…需要不代表軟弱　看奎爺父子學會放下再前進

曳引車狂追逼車還追撞　前車駕駛控：想撞死我

國際熱門新聞

將妻子連同輪椅推下海！81歲翁不堪老老照護

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

「迷幻蘑菇」可緩解憂鬱症　研究證實

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

抬頭紋深者　心血管疾病風險高10倍

假結婚真性侵！少女遭蹂躪3天後遊街示眾

女警值勤拍「制服自慰片」長官搜她手機全看光

巴基斯坦前總理被槍擊　緊急送醫

靠勾引男人賺錢！正妹改當「職業小三」

梨泰院慘案1hr前報案　警回答超傻眼

更多熱門

相關新聞

TOYOTA暫停配發備用電子鑰匙！

TOYOTA暫停配發備用電子鑰匙！

Toyota集團今（10／27）日宣佈，日本當地Toyota／Lexus品牌部份未來排產的車輛，將暫時提供1付電子鑰匙，以因應晶片短缺問題。

美發動空襲　擊斃2名ISIS高階成員

美發動空襲　擊斃2名ISIS高階成員

IS戰士慘被「獅子、鱷魚」攻擊致死

IS戰士慘被「獅子、鱷魚」攻擊致死

熱血升級！Lexus美規新年式IS登場

熱血升級！Lexus美規新年式IS登場

全新Lexus「IS F」特仕版登場！

全新Lexus「IS F」特仕版登場！

關鍵字：

ISISIS伊斯蘭國女皇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

前「黑澀會」美眉年收9億　飛抵韓國竟遇「梨泰院慘案」！

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

藝人陳仙梅國道遭追撞　貼文「沒耽誤通告！」

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

更多

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面