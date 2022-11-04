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「神奇蘑菇」有迷幻物質！可緩解憂鬱症　研究證實了

▲迷幻蘑菇是一種天然菌類植物，又稱作「神奇蘑菇」、「幻覺蘑菇」，主要是生長在歐洲北部、夏威夷、西伯利亞、馬來西亞這些地區。。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲迷幻蘑菇是一種天然菌類植物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

中央社

初步研究發現，「神奇蘑菇」（magic mushrooms，又稱「迷幻蘑菇」）中的迷幻化學物質，或可讓使用標準抗憂鬱藥難見效果的部分患者憂鬱症緩解。

美聯社報導，雖然「神奇蘑菇」緩解有限，且效果會隨時間減弱，但只要單次實驗劑量，就可對使用標準抗憂鬱藥難起作用的患者出現效果。

這是針對迷幻藥潛在醫療用途重啟的研究一環，其結果呼應針對從迷幻蘑菇萃取出來的化合物「裸蓋菇素」（psilocybin）較小型研究的結論。研究人員表示，需要更大規模且更長時間的研究，才能判斷使用「裸蓋菇素」治療憂鬱症的效果和安全性。

研究結果發表在今天出版的「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

研究人員對美國、歐洲和加拿大233名成年人測試這種化學物質，將他們分成3組，在6到8小時療程中服用3種不同劑量的「裸蓋菇素」，他們產生幻覺期間，有兩名心理衛生專家會提供指引。

研究人員將最高劑量組與中等劑量組的結果，與最低劑量對照組進行比較，但未與非活性安慰劑或傳統抗憂鬱藥進行比較，且有其他限制。

3個劑量組的憂鬱症狀況都有緩解，初期以最高劑量組改善最多。3週後，高劑量組37%顯著改善，但效果不如標準抗憂鬱藥研究看到的那麼好，接下來數週效果也有所減弱。

3個月後，高劑量組仍有20%患者狀況顯著改善。

3個組都常見頭痛和噁心等副作用，但很少看到自殺念頭和自殘等嚴重副作用，這些嚴重的副作用，多出現在曾有自殺念頭的受試者身上。

美國政府仍將「裸蓋菇素」歸類為管制藥物，不得用於醫療，但多個城市已將「神奇蘑菇」除罪化，俄勒岡州是率先批准其醫療用途的州。

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