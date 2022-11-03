快訊／今天第4枚　北韓晚間再次發射彈道飛彈

記者趙蔡州／綜合報導

南韓聯合參謀本部3日表示，北韓3日上午連續發射3枚彈道飛彈後，晚間9時許再次向東部海域發射一枚不明彈道飛彈。

北韓3日上午6點40分才陸續從平壤市順安地區、平安南道價川市發射3枚洲際彈道飛彈，其中1枚飛行了約750公里、高度約為2000公里，最終墜入日本海（東海），另外2枚飛行約350公里，高度約50公里，墜落在靠近北韓的日本海（東海）地區。

北韓2日才朝日本海（東海）、黃海發射共25枚飛彈，其中1枚落點距離南韓海岸不到60公里，造成南韓鬱陵島空襲警報大響，除了大量發射飛彈外，也朝兩韓海上緩衝區發射100逾枚砲彈，3日上午又繼續發射3枚飛彈。

為了反制北韓，南韓與美國決定延長目前正在進行中的聯合軍演。「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍演從10月31日開始，原定4日結束。

南韓軍方3日表示，「在北韓挑釁導致情勢高漲的安保危機之下，空軍作戰司令部及駐韓美軍第7空軍司令部同意，有必要展現韓美同盟穩固的聯合防衛態勢」。

不料美韓才宣布延長聯合軍演，北韓3日晚間9時許就又朝東海發射飛彈。

另據路透社報導，有專家分析指出，北韓發射破紀錄數量的飛彈，除了可能是為了回應美韓聯合軍演外，也可能是北韓在替之後的核試爆提高施壓，讓各國不敢輕舉妄動。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完