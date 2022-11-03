「職業小三」爆紅！正妹靠勾引男人賺錢　幫正宮驗忠誠度

▲ 巴西不少年輕正妹改當職業小三。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西近來出現一項新興職業，許多年輕貌美的女子當起「忠誠檢查員」，專門在網路上勾引男性，測試客戶的老公或男友忠誠度，一次最多可賺進近千元台幣。

Oddity Central報導，這種職業近來在TikTok和IG上討論度很高，通常由年輕貌美的女性擔任，每次收費20至150雷亞爾（約新台幣125至940元）不等。她們會透過IG訊息或WhatsApp，在網路上接近客戶的老公或男友，或假裝是透過共同朋友取得他們的聯絡方式，並將所有對話截圖及互傳的照片傳給客戶，讓客戶確認自己的伴侶夠不夠堅定。

22歲檢查員妮蔻莉（Nicolly）受訪提到，她第一次接受這類工作邀約時剛生完孩子，還未找到工作，就有一名女子透過IG找上她，表示希望她幫忙測試老公的忠誠度，才注意到人們對這種服務的需求。

妮蔻莉回憶道，「她在IG上找到我，說她覺得我很漂亮，是她老公的菜」，「她說她很懷疑老公，因為他已經出軌幾次了，所以希望我去勾引他，看他會不會上鉤」。她便假裝誤發訊息給這名女子的老公，二人開始聊天，很快就進展到相約見面。她把對話截圖給客戶，馬上就有一筆豐厚的酬勞入帳。

▲ 職業小三靠測試男性忠誠度賺錢。（圖／翻攝自IG）

妮蔻莉在TikTok分享這段經歷，很快就有其他有類似需求的女性找上門來，至今已靠著測試男性忠誠度賺進4000至5000雷亞爾（約新台幣2.5至3.1萬元）。

20歲檢查員史蒂芬妮（Stefani Lara）投身這份工作是為幫助女性結束不健康的關係，聲稱她每接觸10名男性，就有6人會上鉤，無法通過忠誠度測試，「我不認為測試能夠100%反映一個人是否忠誠，但很多女性只是需要足夠的證據離開。」

19歲女子伊絲敏（Iasmin）擔任檢查員已有1年，卻也感受到這份工作背後的危險，有次她勾引的對象看到女友的手機，發現自己被設局，便找上她揚言報復，令她感覺受到生命威脅，所幸這對情侶後來和好，男子也沒再找上她，但她從此再也不敢接同個城市的案子。

這些「職業小三」近期也開始提供更多服務，因為有客戶希望她們幫忙測試有好感的對象是否值得交往，還有客戶要求勾引有婦之夫，一旦對方上鉤便把證據傳給正宮，使夫妻感情破裂，好讓自己上位。

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