狂！警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

▲警方cosplay漫威英雄群，成功騙過毒販一網打盡。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

祕魯警方近日進行一場緝毒行動，但他們的做法相當特別，竟然是讓員警cosplay成漫威英雄群，更成功騙過毒販，最後將毒販們與毒品一網打盡。

據英國《每日郵報》報導，近日祕魯警方在首都利馬進行一場掃毒行動，不過多名員警們卻扮成漫威英雄群，包括cosplay蜘蛛人、美國隊長和雷神索爾，他們就穿著cosplay的裝扮出動值勤。警方表示，由於掃蕩時間剛好接近萬聖節，因此警方們以cosplay作為偽裝，假裝是警方配合萬聖節拍攝宣傳影片。

之後警方來到毒販窩藏地點，並讓「蜘蛛人」、「美國隊長」和「雷神索爾」打前鋒，直接破窗破門而入，隨後其他員警在一鼓作氣衝入。據悉藥頭們一開始以為是萬聖節惡作劇，看到「漫威英雄群」駕臨現場，還一度感到興奮。不過後來這群「英雄們」來真的，對毒販們進行壓制並上銬，這時毒販們才知道自己上當，但也來不及逃跑。

警方指出，除了將現場毒販一網打盡，也搜出3250包小包裝古柯鹼、287袋古柯鹼，以及127份大麻。警方稱藥頭們會在附近公園兜售毒品，在沒有販售毒品的期間，會跑到附近街上亂晃，並趁機偷民眾手機。另外報導也指出，這已非祕魯警方首次以cosplay方式逮犯人，在2020年也曾用這招，讓警方偽裝成聖誕老人和小精靈，結果真的成功騙過藥頭們，最後將其逮捕歸案。

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