英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

▲英國女警值勤時拍攝性愛影片被長官揭發。(示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者張寧倢/編譯

英國約克郡克利夫蘭(Cleveland)的40歲女警奧格登(Clare Ogden)在值勤時,穿著警察制服在廁所進行自慰等性行為,還拿手機拍下來傳給伴侶。後來,有上級懷疑她從警局電腦複製公務資料到個人手機,沒想到,長官沒收手機後意外看到「制服18禁」影片。儘管奧格登已於6月自行辭職,但調查仍在進行中。

▲英國女警官奧格登(Clare Ogden)穿著制服在警局廁所拍攝自慰影片,已自行請辭接受調查。(圖/翻攝自TikTok、推特)

根據《每日郵報》報導,代表克利夫蘭警方立案的律師雷摩根(Mark Ley-Morgan)在近日一場聽證會上指出,奧格登於新冠疫情大流行期間作為一名值班女警,在警察局廁所裡拍攝了3段私密影片,內容包含自慰畫面,且當時還穿著警察制服。奧格登在聽證會中為自己辯護稱,只有1段影片與性愛有關,當時自己可能是在午休,上廁所時一時衝動做出錯誤決定。

雷摩根則表示,這代表她承認了嚴重不當行為,其中一段影像明顯帶有性色彩,而關於午休的推拖之詞也不正確,因為在雷德卡警察局(Redcar Police Station)值班的警官並沒有所謂1小時午休時間,每個值班區間都是屬於勤務的一部分,也都有計算在薪水內。他說,此事已損及警察形象,即使是在疫情期間發生也無法減輕其嚴重性。

▲奧格登過去也曾在個人TikTok上傳在警局拍攝的跳舞短片。(圖/翻攝自TikTok)

報導指出,事件會被揭穿是因為,警局上級懷疑奧格登將公務資料非法轉移至私人設備,而沒收了她的手機。結果不僅發現她拍攝的私密片,還找到手機裡有72張警方電腦系統截圖、證物袋與犯罪現場的照片,其中34張屬於涉及個資與治安機密等最嚴重紅色等級,她甚至曾將部分圖片轉傳給其他人。她堅稱,自己是透過WhatsApp加密傳送,且對方也是警察,但她拒絕透露對方身分。

雷摩根說,她會宣稱要保護另一名警察的唯一原因是,「這名同事有責任檢舉她的不當行為。」聽證會的調查程序目前仍在進行中。報導補充,此前,同樣來自克利夫蘭警察單位的男警官路易斯(Matthew Lewis)值勤時與另一名女同事發生口交行為,還在警局大樓「享受」很長一段時間,被揭發後他已被解雇。

