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2具「無頭屍」掛天橋示眾！5警當街被殺　厄瓜多黑幫暴力前所未見

▲▼厄瓜多監獄的移囚事件引發9起爆炸攻擊，隨後又有至少5名警察遭到黑幫犯罪分子槍殺。（圖／路透）

▲厄瓜多監獄的移囚衝突事件後，2個沿海城市陸續發生9起爆炸攻擊。圖為駐守在瓜亞基爾監獄門外的士兵。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）於2日宣布瓜亞斯（Guayas）與埃斯梅拉達斯（Esmeraldas）2個省份進入新的緊急狀態，並實施宵禁。原因是當地的幫派暴力升級至前所未見的嚴重程度，過去1周以來已有2具無頭屍體被掛在天橋上，8名獄警被囚犯劫持為人質，5名警察遭槍殺，以及共9枚汽車炸彈的攻擊事件。

▲▼厄瓜多監獄的移囚事件引發9起爆炸攻擊，隨後又有至少5名警察遭到黑幫犯罪分子槍殺。（圖／路透）

▲厄瓜多10月31日深夜至11月1日凌晨發生9起爆炸攻擊後，又有至少5名警察遭到黑幫犯罪分子槍殺，警車滿是彈孔。（圖／路透）

據《衛報》報導，南美洲國家厄瓜多過去一周發生一系列恐怖襲擊事件，危險程度是過去無法想像的。總統拉索1日宣布2省進入緊急狀態，並於每晚9時過後實施宵禁，他稱這些暴力事件相當於「公然宣戰」，政府準備採取嚴厲行動。拉索補充，軍警人員已至監獄進行突襲檢查，繳獲了武器、彈藥、炸藥和手機。

報導指出，儘管警方逮捕28人並繳獲數千枚爆裂物和炸藥棒，但瓜亞斯省首府瓜亞基爾（Guayaquil）隨即又發生新的監獄衝突事件。據信，襲擊是在瓜亞基爾濱海監獄（Litoral Penitentiary）移監囚犯時所發生的，去年同一所監獄還曾發生厄瓜多史上最嚴重的監獄大屠殺，造成至少119人死亡。

厄瓜多自2021年2月以來，已有400多名囚犯被殺，其中許多人被活活燒死或斬首，謀殺案激增的原因與各個敵對黑幫之間，爭搶輸往歐美的販毒通路有關。分析人士指出，厄瓜多的犯罪集團因為與墨西哥販毒集團的利益合作而變得更加膽大妄為，開始利用恐怖手段恐嚇政府與平民。

▲▼厄瓜多監獄的移囚事件引發9起爆炸攻擊，隨後又有至少5名警察遭到黑幫犯罪分子槍殺。（圖／路透）

▲厄瓜多總統2日宣布瓜亞斯省和埃斯梅拉達斯省進入緊急狀態，並實施宵禁。圖為當局人員抵達犯罪現場進行調查。（圖／路透）

報導指出，這個近1800萬人口的國家位於世界最大的2個古柯鹼生產國哥倫比亞與秘魯之間，航運和捕魚船隊成為走私路線，厄瓜多正處於成為毒品國家的邊緣。截至8月為止，今年厄瓜多就發生2785起暴力死亡案件，創下近10年新高，也超過2021年全年總數，其中約3分之2發生在沿海地區。

沿海城市瓜亞基爾的42歲商人Luis表示，當地一直是暴力分子活動聚集地，因為黑幫分子經常出沒在他家街角，讓人怕得不敢外出，「晚上你不能出門，真的很辛苦。每天都有更多罪犯，讓你甚至不想搭計程車。」

Luis也懷疑警察和許多厄瓜多當地人一樣，早就成為販毒生態的一環，他還認為警察機構已經被毒品交易滲透了，對於政府祭出的反制措施他則說，「非常不溫不火。試圖實施宵禁，（罪犯）只會當面嘲笑你。」

►厄瓜多監獄暴動「囚犯互砍」肢解成45屍塊　拼湊遺體後下修至12死

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