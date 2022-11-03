被控推擠梨泰院人群！兔耳男提「具體證據」反擊　籲網友勿扮柯南

▲南韓首爾梨泰院10月29日發生慘案，現場救護車鳴笛聲四起。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日爆發高達156人喪命的踩踏悲劇，事後許多生還者與現場目擊者指出，當下至少有5至6名年約20多歲的韓國男性故意推擠，甚至還大喊「推大力一點」，尤其是戴兔耳髮箍的男生最惡劣。警方循線後，成功傳喚該名男性接受調查；該男則發文喊冤，表示事發前就與朋友離開梨泰院。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓網友們從YouTube、其他網路論壇流出的影片當中，找出疑似被指控推擠人群的兔耳髮箍男，不僅該男臉部特徵未被以馬賽克處理，甚至還稱該男為「殺人兇手」，事後警察廳特別搜查本部於1日以關係人身份傳喚兔耳男接受調查。

南韓警界今（3）日指出，警方1日針對事發時是否推擠人群、事發時是否在該條巷弄等問題，向兔耳男提出一連串疑問，不過皆遭兔耳男全盤否認，兔耳男向警方詳細說明案發當天具體的移動路徑，還出示地鐵搭乘紀錄當作證據。

▲一名頭戴兔耳髮箍、留有中分韓系瀏海的男性被指稱是推擠人群的兇手。（圖／翻攝自韓網）

兔耳男昨（2）日也在自己的Instagram帳戶上發文，「昨天（1日）接受警察署傳喚調查，已確認在監視器影像中，我和朋友離開事發現場的時間點為晚間9時50分。警方也確認該張交通卡上的搭乘紀錄是我的，我還向警方出示其他證據。拜託各位網友，別在網路上扮柯南獵巫......」

先前兔耳男遭大批南韓網友指控是造成梨泰院踩踏事件的罪魁禍首，兔耳男表示雖然自己的確是帶著兔耳髮箍前往梨泰院，但早在事發前（消防當局首度接獲報案時間點為晚間10時15分）就已經與另名友人於晚間9時55分從梨泰院站搭乘地鐵，晚間10時17分抵達合井站。

▲梨泰院兔耳男出示當天地鐵搭乘紀錄。（圖／翻攝自Instagram）

警方補充，除了上述該名戴兔耳朵髮箍的男性以外，還有一名戴兔耳朵髮箍的女性也被指控曾在案發時推擠人潮，目前警方正在釐清該女身份，掌握目前該女的所在地。

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