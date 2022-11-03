梨泰院短期恐難重振！店家嘆「精神衝擊」揮之不去　疫情後再陷危機

▲首爾梨泰院悲劇後街道冷清，民眾至地鐵站1號出口獻花哀悼。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

今年南韓首爾梨泰院迎來新冠防疫解封後第一個免戴口罩的萬聖節，豈料10月29日卻傳出156條性命慘烈犧牲的「踩踏事件」，當地商家其實感到非常無奈，業者們當天協助在千鈞一髮之際拉人一把，然而事後卻飽受心靈創傷等後遺症所苦，且還被輿論汙名化，加上政府宣布哀悼期間至11月5日，短期內恐無法開門營業。

梨泰院自從2020年新冠疫情在南韓國內本土爆發後，曾於該年5月傳出夜店多個傳播鏈的群聚感染，自此之後商圈迎來冷清景象，且當時文在寅政府實施高強度的防疫政策，例如規定營業時間與某些時段禁止內用，且人與人之間必須遵守社交防疫距離，當地餐廳、咖啡廳、酒吧、夜店等在營業上飽受影響。

▼首爾梨泰院曾於2020年5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

▲2020年10月萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

口罩義務令解除後，超過10萬人紛紛擠進狹窄的梨泰院，對於業者而言雖是「發大財」的希望，然而事態演變至此，卻儼然成為難以忘懷的噩夢。

根據韓媒《News1》，在梨泰院經營夜店的金某回憶，「我在踩踏事件的巷弄前拉起負傷民眾，在把他們拉起後消防人員與其他民眾負責搬運，之後一直重複這個過程，那天以後我承受不少精神層面上的衝擊」，他透露自從悲劇發生以後，不得不拉下鐵門暫停營業。

金某認為，其實在踩踏悲劇爆發後，當地商人不僅得承擔創傷後壓力症候群，還得揹上「見死不救」的汙名，慘遭網友們發文獵巫，因為網路上散播著各種某某店家關上大門、阻擋疏散人潮與救助受傷民眾等消息。

▲踩踏悲劇發生後，梨泰院周遭店家短期內恐無法恢復營業。（圖／達志影像／美聯社）

至於親眼目睹事故現場、為傷亡者實施心肺復甦術（CPR）的業者們也表示遭遇精神層面上的巨大衝擊。梨泰院觀光特區聯合會關係人士表示，「親眼目睹悲劇現場的商人們，即便事故已發生數天，還是因為巨大衝擊導致持續嘔吐、沒辦法入眠，也無法接受採訪。就算國家哀悼期間於5日結束後，恐怕也需拉下鐵門停業一陣子。」

該名關係人士補充，「我們家的店員曾協助進行CPR，不過他們至今為止仍無法忘記事發現場，未來恐怕無法繼續工作了。由於員工們的創傷後壓力症候群蠻嚴重的，甚至需要離職接受治療，因此未來店家直到5日哀悼期間結束後，仍不會開門營業。」

報導指出，直到昨（2）日，梨泰院附近的餐廳、咖啡廳、夜店、酒吧、服飾店等大部分店家皆還處於停業狀態，其中停業的店家門前甚至貼上「為故人的冥福祈禱。11月5日國家哀悼期間結束前閉門休業」等類似字條。

不過，仍有熱心的店家在開門後持續為警察、消防人員提供免費的麵包與咖啡，在距離事發現場300公尺處經營花店的洪姓民眾也表示，願意免費提供100朵白玫瑰給向罹難者獻花的民眾。洪姓民眾表示，目前用於獻花等場合的白色菊花一花難求，此次悲劇的犧牲者大部分是年輕人，她推斷年輕人應該比較喜歡白玫瑰。