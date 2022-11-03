　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院短期恐難重振！店家嘆「精神衝擊」揮之不去　疫情後再陷危機

▲▼首爾梨泰院悲劇後街道冷清，民眾至地鐵站1號出口獻花哀悼。（圖／CFP）

▲首爾梨泰院悲劇後街道冷清，民眾至地鐵站1號出口獻花哀悼。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

今年南韓首爾梨泰院迎來新冠防疫解封後第一個免戴口罩的萬聖節，豈料10月29日卻傳出156條性命慘烈犧牲的「踩踏事件」，當地商家其實感到非常無奈，業者們當天協助在千鈞一髮之際拉人一把，然而事後卻飽受心靈創傷等後遺症所苦，且還被輿論汙名化，加上政府宣布哀悼期間至11月5日，短期內恐無法開門營業。

梨泰院自從2020年新冠疫情在南韓國內本土爆發後，曾於該年5月傳出夜店多個傳播鏈的群聚感染，自此之後商圈迎來冷清景象，且當時文在寅政府實施高強度的防疫政策，例如規定營業時間與某些時段禁止內用，且人與人之間必須遵守社交防疫距離，當地餐廳、咖啡廳、酒吧、夜店等在營業上飽受影響。

▼首爾梨泰院曾於2020年5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

▲▼首爾梨泰院5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

▲▼今年萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

▲2020年10月萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

口罩義務令解除後，超過10萬人紛紛擠進狹窄的梨泰院，對於業者而言雖是「發大財」的希望，然而事態演變至此，卻儼然成為難以忘懷的噩夢。

根據韓媒《News1》，在梨泰院經營夜店的金某回憶，「我在踩踏事件的巷弄前拉起負傷民眾，在把他們拉起後消防人員與其他民眾負責搬運，之後一直重複這個過程，那天以後我承受不少精神層面上的衝擊」，他透露自從悲劇發生以後，不得不拉下鐵門暫停營業。

金某認為，其實在踩踏悲劇爆發後，當地商人不僅得承擔創傷後壓力症候群，還得揹上「見死不救」的汙名，慘遭網友們發文獵巫，因為網路上散播著各種某某店家關上大門、阻擋疏散人潮與救助受傷民眾等消息。

▲▼踩踏悲劇發生後，梨泰院周遭店家短期內恐無法恢復營業。（圖／達志影像／美聯社）

▲踩踏悲劇發生後，梨泰院周遭店家短期內恐無法恢復營業。（圖／達志影像／美聯社）

至於親眼目睹事故現場、為傷亡者實施心肺復甦術（CPR）的業者們也表示遭遇精神層面上的巨大衝擊。梨泰院觀光特區聯合會關係人士表示，「親眼目睹悲劇現場的商人們，即便事故已發生數天，還是因為巨大衝擊導致持續嘔吐、沒辦法入眠，也無法接受採訪。就算國家哀悼期間於5日結束後，恐怕也需拉下鐵門停業一陣子。」

該名關係人士補充，「我們家的店員曾協助進行CPR，不過他們至今為止仍無法忘記事發現場，未來恐怕無法繼續工作了。由於員工們的創傷後壓力症候群蠻嚴重的，甚至需要離職接受治療，因此未來店家直到5日哀悼期間結束後，仍不會開門營業。」

報導指出，直到昨（2）日，梨泰院附近的餐廳、咖啡廳、夜店、酒吧、服飾店等大部分店家皆還處於停業狀態，其中停業的店家門前甚至貼上「為故人的冥福祈禱。11月5日國家哀悼期間結束前閉門休業」等類似字條。

不過，仍有熱心的店家在開門後持續為警察、消防人員提供免費的麵包與咖啡，在距離事發現場300公尺處經營花店的洪姓民眾也表示，願意免費提供100朵白玫瑰給向罹難者獻花的民眾。洪姓民眾表示，目前用於獻花等場合的白色菊花一花難求，此次悲劇的犧牲者大部分是年輕人，她推斷年輕人應該比較喜歡白玫瑰。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
喝手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞喊：阿娘喂
「職業小三」爆紅！正妹靠勾引男人賺錢
男吃羊肉爐隔天「叫不醒」！醫示警：1類人別進補
快訊／巴國前總理「演講中被槍擊」
搶捧「鐵飯碗」台糖開缺！高中職畢就能報考　轉正薪資曝光
歷代iPhone誰最強？　外媒盤點5款機型

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／巴基斯坦前總理「演講中被槍擊」　中彈緊急送醫

梨泰院短期恐難重振！店家嘆「精神衝擊」揮之不去　疫情後再陷危機

烏克蘭札波羅熱核電廠　開始移交「俄羅斯國營公司」管轄

狂！警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

將妻子連同輪椅推下海！　81歲翁不堪「老老照護」引殺機

梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人被封英雄　身分曝光是美軍

選美遇真愛！阿根廷和波多黎各小姐密戀結婚　最美新人照曝光

「職業小三」爆紅！正妹靠勾引男人賺錢　幫正宮驗忠誠度

猴痘「發疹4天前」就有傳染性！　半數患者發病前就傳給別人

英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

快訊／巴基斯坦前總理「演講中被槍擊」　中彈緊急送醫

梨泰院短期恐難重振！店家嘆「精神衝擊」揮之不去　疫情後再陷危機

烏克蘭札波羅熱核電廠　開始移交「俄羅斯國營公司」管轄

狂！警方cosplay漫威英雄群　成功騙過毒販一網打盡

將妻子連同輪椅推下海！　81歲翁不堪「老老照護」引殺機

梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人被封英雄　身分曝光是美軍

選美遇真愛！阿根廷和波多黎各小姐密戀結婚　最美新人照曝光

「職業小三」爆紅！正妹靠勾引男人賺錢　幫正宮驗忠誠度

猴痘「發疹4天前」就有傳染性！　半數患者發病前就傳給別人

英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

統一超Q3獲利年增三成　今年前三季每股大賺7.03元

雲林查獲首起「選舉賭盤」！組頭開鄉長局對賭　檢諭令10萬交保

「蔣萬安很危險」！阿姨跳針：住台北市嗎　蔣辦Call in節目拜託

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

國2小貨車失控追撞大貨車釀1傷　下班尖峰車流回堵5公里

變身大白！17名台醫馳援核酸檢測　福州台商捐贈130萬物資

《誰是被害者2》原班人馬開拍！台劇震撼上線　吳慷仁《模仿犯》甩變態找兇手

ITF旅展優惠搶先看！日本環球門票買1送1　免費抽日本、美國機票

陳仙梅「高速公路發生車禍」　驚險站車流邊：好害怕被撞

林園5G異地共演《女神·西王母》　神話仙境浪漫週末登場

蘇花公路坍方空降石塊　目擊者狂退：糟了！

國際熱門新聞

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

女警值勤拍「制服自慰片」長官搜她手機全看光

Fed升息3碼！　美股重挫505點

女學生墜樓亡　最後電話打給男友

18歲日女留學生魂斷梨泰院！遺體今返國

懷孕40天出車禍　女昏迷7個月生下女嬰

巴基斯坦前總理被槍擊　緊急送醫

快訊／北韓再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報

更多熱門

相關新聞

將妻子連同輪椅推下海！81歲翁不堪老老照護

將妻子連同輪椅推下海！81歲翁不堪老老照護

日本神奈川縣大磯町的漁港2日晚間有一名釣客發現有人漂浮在海面上，然而待警消到場並將人打撈上岸送醫後，落海的老婦人仍於同日身亡。死者的兒子隨後主動通報警方稱，父親坦承將母親推下海中。據悉，死者長年行動不便需要坐輪椅，而高齡81歲的丈夫疑似是不堪老老照護的重責與壓力，親手殺害妻子。

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

南韓國產飛彈發射失敗！「燃料耗盡」爆炸

南韓國產飛彈發射失敗！「燃料耗盡」爆炸

日本新生兒菜市場名出爐！女生這名字7度奪冠

日本新生兒菜市場名出爐！女生這名字7度奪冠

被控推擠梨泰院人群！兔耳男提「證據」反擊

被控推擠梨泰院人群！兔耳男提「證據」反擊

關鍵字：

日韓要聞南韓梨泰院首爾踩踏

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

獨／謝金燕加入《來吧！營業中》

更多

最夯影音

更多
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面