俄軍爆新兵反叛！100多人拒赴前線原因曝光　傳遭鎮壓

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）100多名動員士兵拒絕被派往前線，這群發動反叛的人宣稱，這是因為官員未向身處貧困地區的家人支付先前所承諾的30萬俄羅斯盧布。依據未經證實的消息，此事件發生後已被普丁軍隊鎮壓。

每日郵報報導，依據批評人士的說法，俄國動員徵召行動是想把士兵當作砲灰送到前線，但也有上千人被先前承諾、遠高於平時工資的預付金所吸引。而這支部隊被派往前線之前，正在烏里揚諾夫斯克接受訓練，但卻因為家人還沒有收到錢感到憤怒。

其中一名參加反叛行動的士兵來自莫斯科，他宣稱，當他前往徵兵辦公室時，軍委當時就告知「只要一到那裡，兩三天內就會拿到一筆30萬盧布的款項」，而這筆錢本來是要給身在貧困楚瓦什地區（Chuvashia）的家人，但款項始終沒有發放。

▲還有人宣稱，國家拒絕支付先前承諾的款項，那為何還要為國上戰場。圖為俄羅斯總統普丁視察部隊。（示意圖／達志影像／美聯社）

多名士兵喊著「誰騙了我們」、「沒希望了」、「我們為何還在這裡」，不願被派往前線。現場的女軍官試圖平息現場憤怒情緒，但未能成功，也坦言支付款項的承諾有寫入草案，但沒有被正式批准。

還有人宣稱，國家拒絕拿出說好要給的錢，那為何還要為國上戰場，「我們拒絕參加特別軍事行動，並將尋求正義，直到我們拿到以俄羅斯聯邦總統為首政府所承諾支付的錢」。

未經證實消息指出，這起事件發生後，國民警衛隊與「特別用途機動單位」（OMON）特種鎮暴員警被召集鎮壓反叛行動。