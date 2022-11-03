梨泰院「死亡之巷」8間夜店有7間違法營業！　音樂聲蓋過尖叫

▲梨泰院事故發生當晚，附近有7間夜店違法營業。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院事故造成156人死亡，然而有多名目擊者指出，早在事件發生之前的晚間7時，事故地點就已經擠滿大量要去夜店狂歡的人潮，甚至阻礙到通行，夜店播放的音樂聲更是大到連身旁的人說話都聽不清。有韓媒調查政府公告的營業許可後發現，在事發T字巷弄中的8間夜店，僅1間持有合格的營業許可證，剩下7間竟都是違法經營。

根據《東亞日報》報導，21歲的鄭姓傷者表示，當天巷弄中被大量排隊等著進夜店的人潮擠滿，因此連通行都有困難，再加上所有夜店都大聲播放音樂，根本聽不見身旁的人說話。事實上，在事件發生後，有多名目擊者指出，事故發生的第一時間有受困者不斷大喊「不要再推了，前面發生事故了」，但是夜店的音樂聲太嘈雜，因此後方的人根本聽不到，以致於延誤疏散時間。

經《東亞日報》確認，當天T字巷弄中共有8間夜店營業，然而只有1間是合法營業，其他7間僅取得一般餐廳的營業許可，按規定是不可以規劃舞池、開放顧客熱舞，但卻私自將餐廳規劃成夜店營業。事實上，如果販賣酒精飲料的餐廳要開放顧客跳舞，需要向政府提出申請。

根據當局規定，販賣酒精飲料的餐廳如果要變更為夜店營業（開放舞池），並須進行人流管制，每平方公尺只能開放1人進場。此外，也必須設置隔音設備。夜店一旦被發現未經許可營業，將會被勒令停業2至3個月，嚴重者則會勒令關閉。

對此，主管機關則直言，每個月都會臨檢3次這些未經許可的夜店，然而只要政府單位的人員進場，店家就會立刻讓顧客回到位子上座好，因此很難對此開罰。

不僅如此，事發當日夜店為了搶客，紛紛將音樂聲開到最大，嚴重違反噪音管制，也因此導致受困民眾聽不到求救的呼喊聲，進而延誤疏散時間。

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