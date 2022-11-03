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加拿大台裔女警楊子信葬禮　逾2千人送最後一程

▲▼ 因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。（圖／達志影像／美聯社）

▲因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社記者程愛芬溫哥華2日專電

因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。加拿大皇家騎警說楊子信是英雄；楊子信的家人則說正因為她的平凡，顯得如此非凡。

▲楊子信10月18日執勤時遭37歲男嫌刺中一刀，在醫院傷重不治。（圖／翻攝自加拿大本拿比市皇家騎警推特，下同）

莊嚴的風笛聲迴盪在初秋空氣中，2000人魚貫進入卑詩省列治文奧林匹克橢圓速滑館（Richmond Olympic Oval），送楊子信（Shaelyn Yang）最後一程。

不僅有來自各地的警察人員，還包括消防員、救護隊等合作機構人員，甚至美國華盛頓州的警察和美國聯邦調查局（FBI）人員都到場致敬。

楊子信的伴侶、父親、姑姑等親友皆出席葬禮。楊子信的靈柩放在會場正中央，覆蓋著加拿大國旗。

▲▼ 因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加葬禮，楊子信父親等親友也出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。（圖／達志影像／美聯社）

31歲的楊子信10月18日到大溫哥華地區本拿比市（City of Burnaby）的一處公園處理無家可歸者露宿問題，未料遭到韓裔嫌犯咸鍾元（Jongwon Ham，音譯）刺死。

楊子信在考入警隊前就長期在社區擔任義工，致力於青少年輔導工作、關注受害者，也服務於加拿大癌症機構和血液服務中心。

加拿大皇家騎警總監路基（Brenda Lucki）說：「在她最終犧牲之前，她早就是英雄了。」

▲▼加拿大台裔女警楊子信葬禮。（圖／翻攝自YouTube／rcmptv）

▲▼加拿大皇家騎警說楊子信是英雄。（圖／翻攝自YouTube／rcmptv）

▲▼加拿大台裔女警楊子信葬禮。（圖／翻攝自YouTube／rcmptv）

楊子信的表弟陳寬代表家屬致詞，提到楊子信一直是富有同理心和溫暖的人。「楊子信如此非凡，正是因為她的平凡；當富有人性與英雄主義幾乎劃上等號時，楊子信卻向我們所有人展示了兩者之間沒有區別」。

他說，楊子信做的一切「都是基於同理心和同情心，她相信可以改變世界」。

楊子信和伴侶西蒙（Simone Yang）的好朋友辛普森（Jamie Simpson）說，楊子信「總是堅定又溫暖，當某人最脆弱無助的時候，她就是依靠」。

他還分享了楊子信獨特處，例如：她喜歡下雨、喜歡黑色，卻在2019年的婚禮上穿了件紅色的燕尾服。

▲▼ 因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。（圖／達志影像／美聯社）

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣10月31日已先受邀參加家祭，11月2日在公祭上對中央社表示：「感謝加拿大政府對楊子信的犧牲給予哀榮備至的安排，家祭上父親和姑姑都提到楊子信畢生志願就是想當警察，能為社區服務是她的驕傲。從家祭到公祭場合，無數人向她致敬，我可以感受到她對加拿大社區的貢獻。她是台灣移民的女兒，我也代表台灣政府慰問家屬，並向楊子信表達最高敬意。」

卑詩省台裔省議員康安禮和姚君憲親至葬禮現場致意。姚君憲對中央社說，楊子信是華人之光，「她為弱勢群體做了非常多的事情，堪稱華裔二代的典範。她幼時隨父母移民加拿大，很好地融入社會，又特別關注弱勢群體；而她能說中英文，更好地將華人群體和主流社會做接軌。失去楊子信大家都很難過，但我更希望社區能記得並效法她的正面力量」。

葬禮沒有開放公眾入場，不過可透過網路收看直播。

住在溫哥華島上的林涵（Fiona Lienhann）特地帶著兩個兒子來到葬禮場外向楊子信致敬。她對中央社提到楊子信的悲劇時眼眶泛淚，她說：「我丈夫是一名憲兵，我很能體會家屬的心情，他們的工作是保護民眾安全，但總會發生一些不可想像的事情。」

過去一個月，加拿大共有5名警察不幸因公殉職，安大略省警察協會主席白克斯特（Mark Baxter）從東岸飛至西岸參與楊子信葬禮，他說：「向同袍表示支持非常重要。加拿大政府需要做些事情來遏止暴力。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說楊子信的死是毀滅性的，政府需要投注更多資源於精神健康問題上。

▲▼ 因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。（圖／達志影像／美聯社）

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