美國民主受攻擊！拜登：共和黨人拒選舉結果　會讓美國走向混亂

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國期中選舉進入選前最後一週，總統拜登今天發表演說，警告說美國民主正遭受攻擊，還說部分共和黨候選人拒絕接受選舉結果，會「讓美國走向混亂」，呼籲全民捍衛民主。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，拜登今天在演說中表示：「美國各個層級公職都有候選人競選…有人不會承諾接受他們參與的選舉結果。」

他說：「這是讓美國走向混亂的道路，前所未見，不但不合法，也一點都不符合美國的精神。」

民主黨籍的拜登今晚在國會大廈附近的聯邦車站（Union Station）發表演說，意在指涉2021年1月6日國會大廈遭遇的攻擊事件，當時前總統川普支持者試圖打斷拜登勝選的認證程序。

他表示：「誠如我先前所言，你不能只有在勝選的時候才愛你的國家。」

拜登的演說將國家的嚴峻情勢歸咎於川普，指控他羅織謊言，而這個謊言已經蔓延到一個已經導致針對性暴力的陰謀網絡裡。

拜登指出：「這種針對不過是在盡忠職守的民主黨人、共和黨人和無黨派官員的威脅和暴力，是為了權力和利益羅織的謊言所累積的後果，陰謀和惡意的謊言，為了製造憤怒、仇恨、尖酸刻薄甚至暴力而一再重複的謊言。」

LIVE: Tune in as I deliver remarks on preserving and protecting our democracy.⁰https://t.co/P8jYSWp6ms — Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2022

他還說：「此時此刻，我們必須用真相來對抗這些謊言，我國的未來就取決於此。」

「美國民主正遭遇攻擊，因為這位敗選的前總統…拒絕接受民意。」

他說：「這不是普通的一年，往年我們通常不會面臨我們所投的票將維護民主或致之於險境的問題，但今年正是如此。」

雖然拜登依然希望美國人會拒絕他所描述的那股威脅勢力，但他今天發表的訊息絕對稱不上樂觀。幕僚指出，拜登是受聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿上週遭入侵者攻擊一事驅使，而發表這場演說。

根據這名42歲行凶者德帕佩（David Depape）的社群媒體內容，他沉迷於右翼陰謀，包括選舉舞弊。

拜登指出，大多數美國人，甚至多數共和黨人都不會訴諸暴力，但他說，那些會訴諸暴力的人影響力甚鉅。

拜登說：「我認為替暴力和威脅找藉口，或呼籲暴力和威脅的聲音，在美國是明顯的少數，但他們既大聲又堅定。」