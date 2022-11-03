北韓今射「火星-17」洲際飛彈失敗！　分離後無法正常飛行

▲ 北韓「火星-17型」洲際彈道飛彈可搭載核彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓軍方分析，北韓今（3日）晨發射的3枚飛彈包括1枚長程彈道飛彈，飛行高度達1920公里，極速達15馬赫，研判可能是去年亮相的新型洲際彈道飛彈，但推進器和彈頭等部份雖成功分離，卻無法正常飛行，推測試射失敗落海。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部3日表示，北韓上午約7時40分自平壤順安一帶朝東海（日本海）發射1枚長程彈道飛彈，衝上1920公里高空，極速達15馬赫，飛行距離約76公里，接著在8時39分自平安南道价川一帶發射2枚短程彈道飛彈，約飛行330公里，高度70公里，速度約5馬赫。

第一枚長程飛彈分成多段，發射後推進器及彈頭等部部份分離，南韓軍方因此研判為北韓去年首度公開的「火星-17型」洲際彈道飛彈，但分離成功後無法正常飛行，在東海墜落，疑似試射失敗。

這枚飛彈一度傳出飛越日本上空，不過後來確認並未飛越日本，因此推測發射角度較正常的30至45度更高。但日本當局最初研判最大高度達2000公里，飛行約750公里後在日本海上空消失，韓軍對此也正與美方合作，進行精密分析。

若北韓3日確實試射洲際飛彈，將是今年以來第7次。北韓曾於今年2月底及3月初發射洲際飛彈，二次皆聲稱是為進行偵察衛星試驗，3月16日射出的火星-17型則是上升20公里高度就爆炸，同月24日發射時最大高度超過6200公里，飛行1080公里，但韓美皆認為北韓是為挽救形象，將火星-15型飛彈謊稱為火星-17型。

接著在今年5月，北韓也二度發射洲際飛彈，其中5月25日發射的洲際飛彈同樣搭配2枚短程彈道飛彈，且與今晨一樣以高角度發射。

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