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掃射母校狂殺17人！佛州校園槍擊兇手逃死　判終身監禁

▲▼美國佛州槍擊案兇手克魯茲（Nikolas Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 克魯茲2日正式被判終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）2018年2月發生校園槍擊案，奪走17條生命。當時僅19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）在陪審團投票下逃死，2日正式被處以終身監禁，卻令在場罹難者家屬忍不住質疑，「要多嚴重才能判死刑？」

克魯茲2018年2月14日持AR-15攻擊步槍，闖入母校道格拉斯高中校園掃射，造成14名學生及3名教職員工喪命，另有17人受傷，成為美國史上傷亡最重的大規模槍擊案之一。他去年承認犯下預謀殺人罪，今年稍早開始為期3個月的量刑審判。

根據《路透社》，陪審團上月投票決定，讓克魯茲免於死刑，而是判處終身監禁，不得假釋。佛州布羅瓦郡（Broward County）巡迴法院法官謝瑞爾（Elizabeth Scherer）2日宣判前同意檢方要求，允許遺屬發言，許多人紛紛譴責陪審團的決定，並批評佛州法律要求12名陪審團成員須一致同意才能判死刑的規定。

17歲受害者尼古拉斯（Nicholas Dworet）的母親安妮卡（Annika Dworet）表示，「到底要犯多嚴重的罪才能判死刑？」

克魯茲穿著橘紅色囚服，戴著手銬、眼鏡和口罩，當一名受害者母親說他戴口罩不尊重他人，他便摘下口罩。17歲死者拉姆齊（Helena Ramsay）母親安妮（Anne Ramsay）批評他極度邪惡；罹難的道格拉斯高中體育主任希克森（Chris Hixon）媳婦伊涅茲（Inez Hixon）稱他為「國內恐怖份子」。

▲▼ 佛州校園槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 道格拉斯高中17名師生喪命。（圖／達志影像／美聯社）

當時遭克魯茲射中腿部的佛恩特斯（Samantha Fuentes）向他問道，他是否記得當她流著血倒在教室，他們曾四目相交，並指控克魯茲「是個拿著AR-15、自以為是神的偏執狂。若沒有那把愚蠢的槍，你什麼都不是」。

17歲死者奧利佛（Joaquin Oliver）女友岡薩雷茲（Victoria Gonzalez）曾和克魯茲同班，在庭上對他說道，「我很遺憾你從未看見世界能夠給你的愛。我要的正義與你的死活無關，我的正義在於我經歷許多人終其一生無法經歷的愛。」

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