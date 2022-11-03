金正恩大量射彈　分析：美國該承認北韓是核武國！不能再忽視威脅

▲外媒分析，北韓不斷發射砲彈、飛彈意味著西方國家已不能再忽視核威脅。圖為北韓領導人金正恩過去視察監督導彈試射。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓2日朝東西部海域先後發射25枚飛彈，創今年以來的單日最多紀錄，其中1枚短程彈道飛彈超出北方界線（NNL）26公里，為兩韓分裂以來首次掉落南韓領海附近，南韓總統尹錫悅稱之為「實質領土侵害行為」。外媒分析，這表明西方不能忽視核威脅，更有部分觀點認為，美國是時候承認北韓是一個核武國家了。

曾任《觀察家報》與《衛報》政治外交編輯的知名英國記者溫圖爾（Patrick Wintour）撰文分析，美國與南韓空軍10月31日起舉行為期5天的「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍演，出動約1600架次軍機，為此美韓年度軍演歷年來最多。作為回應，北韓（朝鮮）在南韓領海附近發射導彈，創下兩韓分裂以來落點離南韓最近的一次。

▲溫圖爾分析，金正恩開發新武器的意圖明顯且認真，幾乎無法被撼動。圖為北韓於2017年8月29日試射中程彈道飛彈「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

溫圖爾指出，現在看來，北韓很可能將重啟自2017年以來的首次核試驗，這促使部分人士認為，「美國是時候承認北韓是一個核武國家了。」北韓最高領導人金正恩去年就制定了新武器的5年計畫，將開發較小規模的戰術核彈與攜帶核彈頭的短程導彈，似乎並無任何隱瞞。近兩日以來的最新一輪發射與演習更表明，金正恩的意圖是認真的，沒有任何內、外部因素能讓他改變計畫。

華府方面證實，北韓可能正在向俄羅斯軍隊提供用於攻擊烏克蘭的砲彈。溫圖爾認為，這更加讓人意識到，如今已經很難繼續把北韓問題放在「滿溢出來的待辦事項」清單之中。文章也提到，美國正在觀望北韓是否重新進行核試驗計畫，萬一真的重啟，華府的選擇也很有限。

▲北韓企圖透過導彈試射，達成核彈頭小型化的發展目標，更輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）上周表示，外界屏息以待，「因為重啟核試代表著再次坐實了一個正在全力推動的核計畫，這在一定程度上令人難以置信，難以置信地令人擔憂。」

溫圖爾認為，世界如今面臨北韓這個亞洲的流氓（rogue）國家，伊朗核協議談判陷入僵局後這個中東神權政府比任何時候都更接近擁有核彈，與此同時，在俄烏戰爭中走投無路的擁核超級大國正在威脅要動用核武庫。這對於正面臨期中選舉的美國總統拜登而言，並不是個好的背景現況。

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