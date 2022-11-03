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老婆「分食毒西瓜」俄綜合格鬥選手睡一半死亡　爸驚覺：沒呼吸了

▲▼俄羅斯33歲綜合格鬥選手皮薩列夫（Alexander Pisarev）和老婆一起吃了「有毒的西瓜」後陳屍家中。（圖／翻攝自YouTube／FIGHT NIGHTS GLOBAL TV）

▲俄國33歲綜合格鬥選手和老婆一起吃了「有毒的西瓜」後死在家中。（圖／翻攝自YouTube／FIGHT NIGHTS GLOBAL TV，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯33歲綜合格鬥羽量級選手皮薩列夫（Alexander Pisarev）於10月30日和妻子一起吃了西瓜後，無預警陳屍在莫斯科家中，他的父親遛完狗返家看見皮薩列夫和媳婦都在睡覺，等走近一看才發現兒子已經沒了呼吸。據報導，夫妻倆吃的是一顆「有毒的西瓜」。

▲▼俄羅斯33歲綜合格鬥選手皮薩列夫（Alexander Pisarev）和老婆一起吃了「有毒的西瓜」後陳屍家中。（圖／翻攝自YouTube／FIGHT NIGHTS GLOBAL TV）

▲皮薩列夫被父親發現陳屍家中，妻子則被緊急送醫。

根據《每日郵報》報導，皮薩列夫是一名前肉搏格鬥冠軍，還打進綜合格鬥（MMA）歐洲錦標賽的決賽，MMA職業紀錄是3勝2負。然而，同為莫斯科戰斧隊（Tomahawk team）一名成員匿名向《俄塔社》透露，皮薩列夫在睡夢中去世，生前沒有任何慢性健康問題，據初步指出，死因為食物中毒。

包含《真理報》在內多家俄媒表示，雖然也吃了其他食物，但皮薩列夫據信是因為吃了有毒的西瓜而喪命，一起吃瓜的妻子則正在住院治療中。皮薩列夫的父親遛狗返家後看見他們在睡覺，走近一看才驚覺兒子已經沒了呼吸，「最後幾場比賽中他手指骨折，但不是什麼嚴重傷勢。我們都吃同樣的食物，住在一起。」

▲▼俄羅斯33歲綜合格鬥選手皮薩列夫（Alexander Pisarev）和老婆一起吃了「有毒的西瓜」後陳屍家中。（圖／翻攝自YouTube／FIGHT NIGHTS GLOBAL TV）

▲隊友證實，皮薩列夫被初步判定是「食物中毒」死亡。

報導指出，瓜類本身並未含有足以致病的細菌，但瓜皮有時會被汙染，因為外皮接觸地面，可能在採收或後續處理、儲存和運送時受到汙染，最近在挪威也傳出由食用西瓜而導致20人集體感染沙門氏菌的案例。目前調查人員正在為皮薩列夫進行驗屍，並針對相關食品與物品進行化驗，以利確定死因。

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