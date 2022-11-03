女老師被球棒殺死埋屍公園　2男學生被捕：她給我們爛成績！

▲2男學生為了成績殺死女老師。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州2名16歲少年因為考試成績不理想，竟然手持球棒埋伏在公園，活活打死給他們爛成績的66歲西班牙語女老師格雷伯(Nohema Graber)，後來還在社群網站炫耀這件事，被控謀殺罪。

16歲少年米勒(Willard Miller)和古德爾(Jeremy Goodale)，被控去年11月2日在菲爾費爾德鎮(Fairfield)謀殺女老師格雷伯。調查發現，格雷伯當天下午曾與2人討論他們的成績，晚間開車前往常去公園散步就遭到殺害。

格雷伯的屍體隔天被人發現藏在公園防水布、獨輪手推車與鐵道枕木(Railroad ties)下，由於米勒與古德爾曾用Snapchat向朋友暗示他們與這起案件有關，隨即鎖定2人為犯案凶嫌進行調查。

米勒被捕後坦承，他因為老師給他的西班牙語成績太低，導致整體成績都受到影響，讓他心情很不好，但否認自己是凶手，而是目睹「一群蒙面的年輕人」殺死老師，對方還威脅他和古德爾幫忙埋屍。目擊者則表示，女老師抵達公園約1小時後，他看到2名被告開車離開公園。

本案近來舉行聽證會，初步判定2名被告的謀殺動機與成績有關，已年滿17歲的2人將以成年人身分受審，若是罪名成立很有可能被判處終身監禁。