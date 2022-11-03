求愛1個月遭拒釀殺機！　他惱羞槍殺「小8歲女同事」

▲妮可因為拒絕男同事追求慘遭殺害。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

美國明尼蘇達州一名女性因為拒絕同事的追求，竟在公司停車場慘遭對方槍殺。嫌犯行兇後隨即逃離現場，不過僅過了3小時就被逮捕，然而他至今仍否認犯行。他聲稱，自己聽到槍響後，連忙趕往停車場，但是卻看到死者遺體，因為太過衝擊才會離開現場。

根據《堪薩斯城之星》報導，28歲的妮可（Nicole Hammond）10月24日在自己所任職的紡織工廠的停車場遭人槍殺。妮可頸部中彈，搶救後仍不治身亡。警方經調查後，鎖定妮可的一名36歲同事喬丹（Jordan Carpenter），並展開追捕行動。警方3小時後在一間房子內找到嫌犯喬丹，並發現他持有1把手槍，因此依殺人嫌疑將他逮捕。

警方指出，喬丹愛慕死者，在案件發生前1個月就開始對其展開熱烈追求，甚至影響到工作，妮可因此深受其擾，並多次拒絕喬丹，沒想到男方卻惱羞成怒。警方發現，妮可生前曾經傳訊息給其他友人稱，喬丹因為被拒絕，因此對她心生不滿。兩人的其他同事也直言，喬丹脾氣非常差。

死者與嫌犯所任職的紡織工廠則聲稱，從未接獲過類似舉報。該公司表示，「我們並不知道，如果任何時候有任何需要我們出面協調干預的事情，我們都會介入，但是關於這件事，在此之前我們並未獲得任何徵兆。」

喬丹被逮後堅決否認犯行。他聲稱，事發當天聽到槍響，於是連忙跑到停車場，並靠近妮可的車子，沒想到卻看到死者已經死亡，由於受到過大衝擊，才會嚇得逃離現場。不過警方則表示，「喬丹沒有提供死者任何協助，事發後翹班，也沒有通報警消。」

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