梨泰院踩踏警方慢半拍！高層在家「漏接電話」　數十死才派人支援

▲梨泰院慘劇發生後，外界認為警方在調度指揮系統上出現嚴重差錯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日晚間發生「踩踏悲劇」，累計156人死亡，儘管不斷有民眾多次報案，強調眾多人潮恐引發事故，然而警方接線後僅口頭勸導、也不積極疏散人潮，輕忽事件嚴重性。如今更爆出，警察廳長遲至悲劇發生近2個小時後才接獲通知，比總統、媒體更晚得知，甚至還有其他警力高層漏接電話，指揮體系出現大漏洞。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，其實梨泰院當天晚間10時15分爆發踩踏事故前，就已經有數波徵兆，當時不僅有勇敢的女性高聲疾呼「先下坡」疏導雙向人潮，其實民眾早就於下午6時34分首次撥打112通知警方，「人潮不斷湧入，恐將發生踩踏事故」，相關報案就多達11筆，其中高達8筆被歸類為Code 0、Code 1，警方必須在最短時間內出動人力。

在11筆的報案電話中，警方實際派出人力協助的僅只有4筆，其中多半只有口頭勸導，並未實際介入協助疏散人潮；在另外2筆報案中，警方要求首爾綜合防災中心（消防當局）協助，消防當局獲報後回撥給報案民眾，然而報案民眾卻認為暫無需要出動救護車。

▲南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

直到第11筆報案，民眾仍然在電話中警告，「恐將發生踩踏事故」，但警方在與民眾通話後，直接認定「無須出面協助」，因此報案僅止於電話諮詢。4分鐘後，消防當局晚間10時15分首度接獲民眾報案，「有10人被夾在人潮內」，踩踏事故開始爆發。

報導分析，警方、中央政府的指揮與調度體系更出現嚴重問題，本該是身處最前線的警察廳長（中央）尹熙根、首爾警察廳長金廣鎬在悲劇發生1至2個小時後才接獲電話通知，其中更有警察單位越級直接向總統尹錫悅匯報。

龍山警察署長於悲劇發生2分鐘後的晚間10時17分抵達案發現場，首爾警察廳長金廣鎬在悲劇發生1個小時19分鐘後的晚間11時34分才接到電話通知，當時待在住處的金廣鎬並未接到電話，直到2分鐘後龍山警察署長通話後，才認知事態嚴重性。

▲▼南韓總統尹錫悅3日、連續第4天前往聯合焚香所弔唁。（圖／路透）

至於本應身處指揮調度最前線的警察廳長尹熙根，則在金廣鎬接獲報告的48分鐘後，於隔日（10月30日）凌晨0時14分才從警察廳狀況1擔當官首度接獲通報，此時為案發的2個小時以後，現場早已傳出數十人心跳停止；之後，尹熙根才於0時19分致電金廣鎬，要求動員包括機動隊在內的警力前往現場維持秩序，同時確保救護車的出入動線。

管轄警察單位的行政安全部長李祥敏則在悲劇發生1小時5分鐘後，於晚間11時20分從行政安全部內部通知接獲通報，而非透過警方直接匯報。

另外，總統尹錫悅則於晚間11時1分才得知悲劇已經發生。

報導認為，警方指揮調度體系嚴重失靈，才會導致更多條性命在悲劇中犧牲。首爾警察廳長金廣鎬遲至10月30日凌晨0時25分才開始指揮現場、在現場設置警察指揮本部，同時管控事故現場與附近交通等。