馬斯克擬「裁掉推特一半員工」！新官上任三把火　3700人恐丟飯碗

▲馬斯克收購推特，成為唯一董事。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



全球首富馬斯克以440億美元（約新台幣14兆元）的高價收購推特後，成為執行長與唯一董事，而新官上任三把火的他如今也傳出，有意大刀闊斧裁員3700人，幾乎是公司一半的員工，以降低經營成本。知情人士透露，被解雇的員工有望獲得60天薪資的資遣費。

根據《彭博社》引述內部消息人士報導，馬斯克將會在4日正式通知這些被列入裁員名單的員工們，同時他還打算取消「無限期遠端辦公」的公司政策，要求剩下沒被裁員的員工都回到辦公室工作。據悉，馬斯克是為了彌補他收購推特時投下的巨大資金，因此透過各種手法降低經營成本，其中一個方法就是裁掉「不適任員工」。

▲馬斯克傳出將資遣超過一半的推特員工。（圖／路透）

知情人士稱，馬斯克與顧問團隊一直在討論裁員範圍與如何調整公司其他內部政策，目前都還沒定案，不過在其中一個方案中，被解聘的員工可以獲得60天薪資的資遣費。對此，推特尚未發表回應。

報導稱，馬斯克要求各部門主管列出裁員名單，而目標則是現行編制的50%，也就是說有一半的推特員工恐怕飯碗就要不保了。內部人士透露，名單是根據員工在職期間對公司的貢獻度來排名，而馬斯克也找來特斯拉的工程師與董事共同審視這些名單。

馬斯克4月與推特達成收購協議，但卻有臨時改變主意，想要終止合約，推特因此提出訴訟要求其履行承諾，馬斯克最終恢復收購計畫。他先前曾直言，雖然對於成功收購推特感到興奮，但不可否認的是自己的確「買貴了」。

他接手推特後，立刻解僱了推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal）以及法律政策、信託與安全領導主任蓋德（Vijaya Gadde）等3名高級主管。有知情人士稱，總法律顧問埃吉特（Sean Edgett）也遭到解雇。馬斯克隨後也解散公司董事會，成為唯一董事，並親自擔任執行長。

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