北韓今晨試射3枚導彈！長程導彈「消失雷達」墜海　日分析：疑失敗

▲北韓3日上午試射3枚導彈。金正恩從9月底至10月初親自指導「戰術核武部隊」訓練，進行高達7次試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）繼昨（2）日連續試射25枚導彈、發射火砲後，今（3）日持續進行高強度的軍事挑釁行為，先是於上午7時40分從平壤向東發射最新款的洲際飛彈火星-17型，該枚飛彈並未如警報所述通過日本上空，而上午8時39分又從平安南道价川一帶向東發射2枚短程彈道飛彈，向美韓聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm）表達強烈不滿。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓先後於3日上午7時40分（台灣時間6時40分）從平壤順安機場一帶朝東海（日本海）發射洲際彈道飛彈火星-17型，之後又於上午8時39分從平安南道价川一帶向東發射2枚短程彈道飛彈，其中長程彈道飛彈在發射後推進引擎與彈頭分離，因此研判該枚飛彈為洲際彈道飛彈。

經數據分析，南韓聯合參謀本部確認該長程導彈為洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型，疑似飛彈第2節分離後無法正常飛行，失敗告終。

日媒《NHK》、《共同社》指出，北韓於上午7時40分發射長程彈道飛彈後，該枚飛彈疑似通過日本上空，日本政府透過全國瞬時警報系統（J-ALERT）向宮城縣、山形縣、新瀉縣發佈警報，要求民眾躲至建築物內或地下；不過稍後，日本防衛省澄清，該枚北韓飛彈並未通過日本上空，僅在日本海（東海）上空的雷達消失，推測為發射失敗。

日本軍方分析，該枚北韓飛彈的最高飛行高度為2000公里，在飛行750公里後突然在日本海（東海）上空消失。南韓軍方則分析，該枚飛彈最高飛行高度為1920公里、射程為760公里、最快飛行速度為15馬赫。

先前北韓2日從上午6時51分至下午5時10分，在10個小時以內朝向東、西海域4度發射共25枚飛彈，創下南北韓分裂以來的最高紀錄，其中甚至有還有1枚飛彈朝鬱陵島方向發射，最後墜落在北方界線（NLL）以南的公海，距離南韓江原道束草市以東僅57公里。