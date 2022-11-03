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北韓昨射25枚飛彈「1天狂燒24億」！　相當1年進口中國米花費

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲ 北韓領導人金正恩先前監督飛彈試射。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓軍事挑釁不斷，昨（2）日接連射彈，儘管南韓軍方派戰機升空，射彈回敬作為警告，北韓仍一路射到下午，不到一天內射出多達25枚各種型號飛彈，創下史上紀錄，估計最高花費達到7500萬美元（約新台幣24.2億元），相當於疫情前一整年向中國進口稻米的開銷。

根據《韓聯社》，北韓2日上午近7時向西海（黃海）發射4枚短程彈道飛彈，近9時向東海（日本海）發射3枚，其中1枚掉落北方界線以南公海，位置逼近南韓領海，接著在9時過後不久朝西海發射10多枚，下午4時30分至5時10分之間又朝東海發射包括地對空飛彈在內的6枚飛彈，一天至少射出25枚，創下史上新高，且因型號不一，使偵測、追蹤及攔截更加困難。

《自由亞洲電台》（RFA）報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員、軍事專家班奈特（Bruce Bennett）估計，北韓每枚飛彈所需費用約200至300萬美元，因此2日射出25枚，就需要約5000至7500萬美元。

他說明，比起每枚1000至1500萬美元的中程飛彈，北韓2日似乎選擇較便宜的短程飛彈，威力不及北韓版「伊斯坎德爾」KN-23彈道飛彈。

RFA也指出，北韓8月對中進口金額為7154萬美元，9月達9700萬美元，因此2日射彈成本便相當於北韓一個月從中國進口的花費，也相當於北韓在新冠疫情爆發前，一整年對中進口稻米的金額。

美國國務院對此指責，北韓為武器開發壓榨人民。根據《美國之音》，美國國務院發言人辦公室相關人士針對北韓射彈挑釁指出，「北韓壓榨自國人民，將財源都投入非法的核武和彈道武器開發計畫」，更批評北韓是世界上最專制的威權主義國家之一，對北韓人權問題表示憂慮。

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