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性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」：我不喜歡一夜情和買春

印尼老翁聲稱結過87次婚，最短只有幾周時間。（圖／翻攝自 tribunjabar video）

▲已經當阿公的男子，分享自己結過80多次婚。（圖／翻攝自 tribunjabar video）

圖文／CTWANT

印尼一名61歲男子在14歲迎娶第一任老婆後，至今47年內，曾跟46名女子結過87次婚，他和其中6名老婆育有7個小孩，男子雖然自稱是「花花公子」，但他說自己對待每一段感情都相當認真，也很盡責地照顧每一個孩子。

綜合印尼媒體和大馬華文媒體《星洲網》的報導，這名來自農村的阿伯卡安（Kaan）表示，目前仍是單身，仍對婚充滿憧憬，「我想跟第86任妻子再次結婚，我們之前分開一段日子，但彼此仍相愛。」

根據卡安表示，他在14歲時成家，第一任妻子大他2歲，但兩人的婚姻僅維持兩年就告終，他當時感到憤怒沮喪。卡安表示，自己相當認真對待每段感情，而且對「閨房情趣」的性需求很大，但他不想靠買春或是一夜情的方式和對方發生關係，所以都是選擇跟相戀的女子結婚，可惜的是，每一段婚姻時間無法長久，短則數週，長則數十年。

卡安表示，「若沒記錯的話，我跟46名女子結過婚，最長一段婚姻是跟村里一個女性結婚24年，最短也只有一星期或一個月。」他還指出，自己不會玩弄女人的感情，而且也不想看到這些已有孩子的前妻們淪落街頭，所以才會選擇娶她們。而他的前妻中，有幾個其實和他重新再婚3到4次，因此87次婚姻中，不少新娘是重複的。

卡安和其中6名妻子育有7名女兒，孩子間的感情相當好，有些還和他同住一個村莊內，但哪位女兒是哪個妻子生的，他還真記不清楚；儘管如此，卡安仍是一肩扛下父親的責任，他也不諱言，這段荒唐人生經歷讓他「食不下飯、徹夜難眠」，甚至遭人鄙視，「我求求你們，不要成為像我一樣的人，這只是我的人生故事，請把它們當成教訓記在心裡。」

不過對於這位花花公子的荒唐經歷卻引人質疑，他過去和現在居住地的相關單位都表示，查不到任何關於卡安結婚紀錄，當地也沒有村民結過數十次婚，但卡安仍堅持自己說的「係金耶」。

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