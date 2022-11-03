韓國瑜復出吹韓流　柯文哲：輔選議員較有效　

◎ 採訪／袁茵、陳家祥、陶本和

◎ 攝影／黃軍瑋、湯興漢

文／陳家祥

前高雄市長韓國瑜近期復出全台輔選，重現「韓流」熱潮。台北市長柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時直言，當年韓國瑜只花3個月時間把台灣的政治氛圍全部翻掉，讓之後的選舉更加變幻莫測；至於韓復出，要選議員的人找韓站台，絕對有效，至於要選首長者，請韓站台要想一下。

▲談到當年的「韓流」，柯文哲直言，「很難想像3個月，整個台灣的政治氛圍全部翻掉」。（圖／記者湯興漢攝）



這次九合一選舉，好久不見的韓國瑜終於在下半場登板，展開全台輔選。柯文哲認為，韓國瑜的鐵韓粉有20%，「如果選議員，他是一個絕對有效的站台者，因為議員只要10%就當選；但如果選首長，每一個首長請他來站台都要想一下」。

柯文哲分析，選首長是要過半，特別是一對一的選舉，如果是像台北「三腳督」是比較特殊。複數選區跟單一選區邏輯不一樣，以複數選區來說的話，會請韓國瑜去的議員很多，因為他只要在總人口裡面拿到10%選票就足以當選，可是選首長就要瞻前顧後。

韓國瑜同台蔣萬安 柯文哲評：加分減分差不多

而日前蔣萬安也在議長陳錦祥競選總部成立大會時，與韓國瑜同台，這步棋是否能進一步拉抬蔣的聲勢？柯文哲認為，「你問我的話，我覺得加分減分差不多」。

▲韓國瑜近來復出，日前台北市首場公開站台就與蔣萬安、議長陳錦祥同台。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲回憶，2014年他以為柯文哲現象已經夠厲害，但都還需要5、6個月時間，「韓國瑜已經壓到不到3個月」，他事後查過韓國瑜的網路聲量，從8月23日高雄下大雨後，聲量才開始爆漲，從8月到11月投票，不到3個月，「很難想像3個月，整個台灣的政治氛圍全部翻掉」。所以這也是台灣政治的危機，一個社會太淺碟，所以說極端氣候、強降雨，政治氛圍實在變化太快，不是一個正常國家該有的。

而極端政治要怎麼應付？柯文哲說，面對極端氣候要有韌性城市，不怕淹水、減低淹水的傷害，「所以說韌性社會，不可能這社會沒有假新聞，而是這社會可以抵抗假新聞，不至於讓假新聞影響太大」；他認為，這需要時間，台灣要堅定然後慢慢改變，「我從來不期待這國家一下改變」。

講回今年的選舉，柯文哲坦言，實在太難預測，因為從阿扁的2顆子彈、連勝文的1顆子彈再到周子瑜，「你現在叫我預測我都不敢預測，再到韓國瑜現象，不太敢預測」。