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波蘭稱防非法移民　俄國飛地加里寧格勒邊界建圍籬

▲▼波蘭在與白俄羅斯以及俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）邊境築起流刺網圍籬。（圖／路透）

▲波蘭在與白俄羅斯以及俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）邊境築起流刺網圍籬。（圖／路透） 

文／中央社

波蘭國防部長布拉查克今天表示，他已下令在波蘭與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的邊界修建鐵刺網圍籬。華沙擔心加里寧格勒可能成為非法移民進入波蘭的通道。

路透社報導，布拉查克（Mariusz Blaszczak）在記者會上說，將立即開始建造這道2.5公尺高和3公尺深的臨時屏障。

在烏克蘭戰爭導致緊張情勢升高的情況下，布拉查克提到安全問題，並提及去年秋天出現的危機，當時有數以千計非洲和中東移民試圖越過白俄羅斯邊界進入波蘭，其中有些人喪命。

然而，波蘭邊防衛隊發言人米查爾斯卡（Anna Michalska）稱，10月間並未發生非法移民從加里寧格勒進入波蘭的情事。她說：「波俄邊界穩定且平靜。沒有非法越境的狀況。」

她說：「我們已為各種危機情況做好準備，在波蘭和白俄羅斯邊境發生事情之後，我們更加為一切做好準備，為所有最糟的情況做好準備。」

去年秋季歐盟指責俄羅斯的親密盟友白俄羅斯讓移民進入波蘭，這是破壞歐洲穩定的「混合」戰一部分。明斯克當局則否認有任何錯。

布拉查克說，與加里寧格勒邊界的這道圍籬將類似波蘭去年在與白俄羅斯邊界上設置的圍籬。

網路商業雜誌「俄羅斯簡報」（Russia Briefing）上個月曾報導，加里寧格勒正根據新的開放天空政策，尋求吸引來自波斯灣和亞洲的航空公司。俄羅斯飛地加里寧格勒濱臨波羅，位在波蘭和立陶宛之間，當地有俄軍重兵部署，與白俄羅斯以一條邊境走廊聯繫。

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