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亞洲不平靜！一個月連爆3起「群眾推擠悲劇」　狠奪逾400命

▲▼ 印尼足球賽驚爆踩踏事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲10月1日，印尼足球場爆發踩踏事件，造成135死。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《美聯社》報導，亞洲一個月內發生3起群眾推擠悲劇，導致逾400人死亡。澳洲新南威爾斯大學學者哈加尼（Milad Haghani）研究1902年至今、高達275件類似事故，他感嘆，「儘管有這麼多專家經驗、研究、結論和努力，這種情況仍在另一個國家、另一個地點重演，而且實際上造成許多人死亡，真的很令人失望。」

10月1日，印尼坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）發生暴動，一些球迷失控衝進場中央草皮，引來警方使用催淚彈鎮壓，迫使4.2萬名觀眾逃跑，進而發生嚴重踩踏，最終造成135人死亡，成為全球史上最嚴重的體育館災難之一。

政府調查指出，催淚瓦斯是釀成悲劇的主因，而哈加尼對此並不意外，「它會煽動人群、製造反擊傾向及更多攻擊性行為。」印尼世界安全組織（WSO）主席拉姆利（Soehatman Ramli）也認為，此事件證明，缺乏適當風險管理計畫及緊急行動程序的後果，「這些計畫是為了控制恐慌情勢，應該包括疏散路線及群眾管理。」

▲▼梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。（圖／路透）

▲梨泰院萬聖節活動演變為推擠事故，釀成156死。（圖／路透）

10月29日，南韓梨泰院逾10萬人參加萬聖節活動，狹窄傾斜的巷弄塞滿人潮，爆發推擠後釀成156死。哈加尼指出，「不需要任何人行為不端、咄咄逼人或刻意推擠」，只要人群密度達到梨泰院當晚的程度，人們將會跌倒，引發骨牌效應。

不過，這是可以預防的。當局觀察過去活動，加上考量防疫措施結束等因素，應該很輕易就能預測到當晚的大批人潮。雇用群眾管控專家監測人流，避免區域變得如此擁擠，比增加額外警力更為重要。

▲▼印度百年吊橋坍塌，造成逾百傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度斷橋墜河，奪走141條人命。（圖／路透）

10月30日，印度古吉拉特邦（Gujarat）一座擠滿人的吊橋倒塌，奪走141條人命。它歷經7個月整修後重新開放，未料才過4天就因承重超載而斷裂。當地官員表示，承包商未獲政府許可，也有監視器畫面顯示，一群年輕男性在橋中央狂搖，導致吊橋應聲斷裂，不過全案仍在調查中。

專家指出，雖然上述情況各不相同，但印尼及南韓的意外是糟糕規劃及人群管理釀成，而印度悲劇需要釐清，公共建築是否獲得適當查核。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich university）教授赫爾賓（Dirk Helbing）長期研究人群動力學，他認為這3起災難提醒著人們，當局有責任以各種方式確保公共安全，「在過去幾十年裡，科學為群眾安全及管理提供許多新的見解與工具。我希望這些知識能夠快速傳播，從而協助避免未來的災難。」

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