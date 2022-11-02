智慧性手錶1功能救命！　她下半身卡死在梨泰院人群幸運僅骨折

▲梨泰院事發地點附近擠滿消防車與救護車，一般人難以靠近。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓首爾梨泰院大規模推擠事故造成156人死亡、172人受傷，其中一名倖存女性在認領遺失物時表示，事發當時現場一片混亂，為了活命連手機都丟了，最後是靠著周遭店家的幫忙與智慧型手錶才成功救回一命。腿部骨折的她當時腹部以下直接被人群死死地壓住，根本無法脫困，所幸靠著旁人幫忙，才幸運存活。

根據《世界日報》報導，鄭女10月29日與朋友一起到梨泰院遊玩，她們走進事發巷弄後，發現人實在太多，因此想要掉頭，但卻已經來不及了。鄭女說，「當時整條巷子人實在太多，我根本無法行走，是被人流擠走的。我一心想著要趕快離開這裡，但巷弄上方卻突然傳出尖叫聲，隨後人群開始跌倒，我被擠到漢彌爾頓飯店對面的商家，直接摔了進去。」

▲鄭女被擠到巷弄的其中一側。（圖／ETtoday製圖）

鄭女表示，當時她腹部以下的下半身因為被人群壓著動彈不得，自己正想抓住裝有手機等貴重物品的包包時，一旁協助救援的商家便大聲告訴她，「不要再管那些東西了，不然妳可能會死掉！」她這才放下手中的東西。第一時間投入救援的商家與民眾雖然用腋下緊緊夾住受困民眾的手臂，並試圖拉出來，然而由於人群被緊緊壓住，仍然十分困難。

▲鄭女靠著智慧型手錶撥打緊急電話給父親，才順利在第一時間抵達急診室接受治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



鄭女最後在店家的協助下順利脫困，然而當時她的包包等物品卻丟失在人群中。不過由於她平時已在智慧型手錶內輸入緊急聯絡人資訊，因此在她跌倒時，手錶自動偵測到危急情況，詢問是否需要致電給緊急聯絡人。她隨即透過手錶撥打緊急電話給父親。鄭女出門前曾告知家人自己會到梨泰院，父親在接到電話時，雖然沒聽到女兒的應答，但卻聽到周遭的慘叫聲，直覺可能發生意外了，因此連忙和妻子開車到梨泰院。

兩人抵達後，發現現場已經被滿滿的警車、消防車以及救護車塞滿，還有大量人潮，根本無法靠近，因此鄭女的母親便將車子停在靠近梨泰院地鐵站的漢江鎮地鐵站。鄭女父親立刻衝到現場，並發現已經無法走路的女兒，連忙揹著她狂奔至漢江鎮地鐵站與妻子會合，隨後開車至急診室。

在父母的機警應對下，鄭女及時獲救並到急診室接受治療，僅小腿骨折與輕傷，已無大礙，而她1日也親自前往遺失物中心認領包包等遺失物品。

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