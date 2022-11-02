印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

▲印尼自8月以來，孩童急性腎損傷個案數激增。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼食品與藥品管理署周一（10月31日）表示，當地2間藥廠違反製藥法規，已撤銷其生產糖漿類藥物的許可證。當局正針對150多名孩童死於急性腎損傷（AKI）事件進行調查。

路透援引食藥署署長盧吉托（Penny Lukito）的說法指出，兩間藥廠分別是PT Yarindo Farmatama與PT Universal Pharmaceutical Industries，當局撤銷其「口服液」藥物製造許可證，並提起刑事訴訟。

盧吉托說，上述兩間藥廠的藥物原料不合格，未通報配方更改，還使用某些超出製藥指引的材料。不過，PT Yarindo Farmatama透過聲明否認使用不合格原料製藥，還說食藥署已於2020年批准配方更改，經銷商也沒有問題；PT Universal Pharmaceutical Industries律師則以調查正在進行中拒絕置評。

印尼自8月以來孩童急性腎損傷個案數激增，當局下令暫停出售糖漿類藥物，並確認部分產品所含的乙二醇（ethylene glycol）與二甘醇（diethylene glycol），是造成孩童死於急性腎損傷的可能原因。已知大多數死亡個案為5歲以下幼兒。

乙二醇與二甘醇這兩種成分被用於解凍劑、潤滑劑及其他工業用途，但在部分藥品中，也作為甘油的廉價替代品，但這兩種物質可能有毒且導致急性腎損傷。甘油是許多咳嗽糖漿中的溶劑或增稠劑。