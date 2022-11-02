新口罩拆封後「通風1小時」再用！小心吸入過量揮發性有機物

▲研究指出，口罩上含有揮發性有機物，應該要通風一段時間後再使用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

新冠疫情爆發近3年，佩戴口罩已經成為全球人類的日常，然而有研究指出，新口罩剛拆封時，其實含有過量揮發性有機物，使用前應該要通風至少1小時，才可以減少附著在口罩上的揮發性有機物，降低透過呼吸道吸入的危險。而研究也顯示，兒童用口罩與彩繪口罩因為表面顏料，附著在上面的揮發性有機物含量更高。

一項公布在科學期刊《環境科學與技術通訊》（Environmental Science & Technology Letters）的最新研究指出，口罩上所散發的特有味道，其實正在附著在上面的揮發性有機物（VOC，Volatile Organic Compound），而大多數口罩剛拆封時的VOC含量其實遠遠超過世界衛生組織所規定的標準。

研究小組透過精密儀器檢測市面上11個品牌的口罩，其中包含7款外科口罩以及4款N95口罩，並將口罩分別夾在2片寬17.6公分、長10公分的玻璃片之間，2片玻璃片中間則保持約1.9公分的高度。之後每分鐘從單側注入288毫升的空氣，同時檢測另一側所排出空氣中的VOC含量。

▲研究結果顯示，N95含有的VOC較少。（圖／Environmental Science & Technology Letters）



結果發現，在實驗開始的前1小時，口罩排放出各式各樣的揮發性有機物，而部分的口罩更是超過世界衛生組織的濃度標準，特別是兒童用口罩因為表面的圖樣，因此排出的VOC量更高。不過實驗也證實，經過6小時後，不論是外科口罩還是N95口罩的VOC濃度，都降到無害的第二階段（500㎍/㎥）。

研究小組提醒，為了減少佩戴口罩吸入的揮發性有機物含量，新口罩開封使用前至少要通風1個小時，特別是實際佩戴時，與做實驗時不同，口罩幾乎零距離地貼近口鼻，因此更容易吸入VOC。

▼新冠疫情下，口罩已經成為日常生活的一部份。（圖／路透）



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