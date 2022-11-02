梨泰院奪156命！　韓警扣押搜查「首爾警察廳等8處」要查疏失

▲ 發生梨泰院慘案的斜坡窄巷前端。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院慘案累計造成156人死亡，傷者則上修至172人，累計328人傷亡。警方1日爆出事發前4小時內接獲11通報案，卻沒有積極作為，南韓警察廳已針對相關部署當時的應對措施是否適當展開調查，2日強制扣押首爾警察廳及龍山警察署等8處展開搜查。

綜合《韓聯社》、《京鄉新聞》報導，南韓警察廳2日下午2時（台灣時間1時）派出多名搜查官，分別前往首爾警察廳、龍山警察署、龍山區廳、首爾市消防災難本部首爾綜合防災中心、龍山消防署、首爾交通公社、茶山呼叫中心及地鐵梨泰院站等進行扣押搜查，取得萬聖節慘案當天112報案紀錄及警力配置規劃相關文件，為南韓警方針對這起事件首次強制搜查。

南韓警察廳為釐清梨泰院慘案真相，1日成立特別搜查本部及特別監察小組，層級較首爾警察廳10月31日成立的搜查本部更高更廣。

特搜本部由逾500名警察組成，集中調查事故原因，截至目前已聽取44名目擊者證詞，並取得52份監視器畫面，同時將調查是否發生妨害傷亡者名譽、洩漏個資等情形，現已針對16起妨害死者名譽事件立案調查。

特監小組則是由警察廳監察官率領的15人小組，主要調查龍山警察署要求派出機動小組支援，卻疑似遭首爾警察廳拒絕等警力配置問題，包括事發前的11通112通報僅針對4通派出人力的原因，以及推擠爆發後第一時間的應對措施是否有疏失。

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