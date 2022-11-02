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【廣編】Gogoro Rewards點數獎勵計畫上線！買指定車款享「加碼點數回饋」最高優惠等同9年免費騎

▲▼Gogoro,Gogoro Rewards,點數回饋,智慧電動機車。（圖／業者提供）

▲Gogoro即日起推出Gogoro Rewards點數獎勵計畫，可以超優惠價格購買智慧電動機車。

圖、文／Gogoro提供

隨著2022年政府電動機車歷年最高補助即將進入尾聲，同時慶祝Gogoro Rewards點數獎勵計畫服務上線，電動機車領導品牌Gogoro趁勢推出多元且利多的購車優惠方案，即日起加入甫於日前推出的Gogoro Rewards點數獎勵計畫購買智慧電動機車，可獲得Gogoro Smart Points及加碼點數回饋，購買Gogoro車系指定車款再享回饋2,000 點，Gogoro VIVA車系指定車款更回饋至4,000點，同時並享政府補助，最高優惠價值達34,839元，優惠換算9年免資費。

全新推出的Gogoro Rewards點數獎勵計畫及加碼點數回饋，日常消費累積到的Gogoro Smart Poins點數（價值為1點等於1元）可直接折抵於每月電池資費，不只買車划算，也同時降低擁車成本！其中，深受男性族群喜愛的Gogoro SuperSport ACE，以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府補助最高 $27,300 元；加入 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，購車再享最高10%點數回饋無上限，還可加碼獲得Gogoro Smart Points 2,000點，加上政府補助最高可享34,839元優惠，等同折抵9年的電池資費，綁定支付電池資費再享月月9折起，大幅降低電動機車購入門檻與總體擁有成本；若加購4,000元的周邊配件，Gogoro Rewards點數回饋立即激增至14,900 點，加上政府補助最高可享42,200元優惠，等同折抵11年電池資費8。

此外，Gogoro同步推出最高「36期0利率」的貸款方案，限時再送車體險 (保額20,000元)，讓消費者輕鬆入手無負擔。關於更多購車付款方案，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-lcsp/。Gogoro旗下子公司睿能數位金融更與台新銀行攜手推出「台新Gogoro Rewards聯名卡」，提供最完整的全通路高額回饋，筆筆消費加速獲得點數。

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