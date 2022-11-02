男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

▲2名男子跑到推特門口假裝被解雇的員工，結果把一種媒體都騙過去了。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

在世界首富馬斯克完成推特的收購後，第一件事情就是資遣了推特的高層主管，一時之間，讓不少推特員工都十分擔憂「鍘刀會不會砍到自己頭上」。而就在這時候，有媒體捕捉到2名男子手抱著紙箱出現在推特總公司門口，這2人自稱自己在推特任職多年，近期遭到推特開除，在鏡頭前大肆評論馬斯克。但後來眾人才知道，這2人根本不是推特的員工，接受訪問的行為讓推特真正的員工十分傻眼，但馬斯克本人卻覺得非常有趣，十分賞識這2個創意百出的男子。

綜合外媒報導指出，在推特原高層遭到開除的消息傳出後，媒體急忙趕到推特總部樓下，結果意外捕捉到2名手報紙箱的男子出現在推特總公司門口。這2人名叫利格馬（Rahul Ligma）與約翰遜（Daniel Johnson），自稱自己原本任職於推特內部，但近期遭到馬斯克解雇。

2名男子的出現，自然吸引了在場所有媒體的目光。他們倆人甚至還在媒體面前表示「自己所屬的部門都被裁員了」、「馬斯克根本不是好人」、「我甚至有買特斯拉」、「我自己也是綠色能源、反氣候變遷，甚至是言論自由的忠實擁護者」。很快的，這則消息就被各大媒體所報導。

但有眼尖的國外網友發現，他們手上的箱子，裡面幾乎沒有裝任何的東西。事後也有媒體在推特、Twitter的Slack、LinkedIn上查證，發現公司內根本沒有這2人的名字。而且也有網友發現，利格馬（Ligma）其實是個網路笑話，其原本的含意是暗指「lick my balls」。直到這時候大家才知道「原來大家都被這2人騙過去了」。

▲網友發現他們的箱子內根本沒有放東西。（圖／翻攝自推特）

而有人假冒員工身分接受媒體訪問的消息曝光後，就連推特內部的員工都十分傻眼，但是這2人的行為卻在網路上獲得一片好評，由於當時正處於萬聖節期間，甚至有人以2人的外貌作為萬聖節裝扮的主題。

推特的新老闆馬斯克在獲知消息後，也像許多網友一樣感覺十分有趣，他甚至在自己的推特上分享2人的訊息，甚至歡樂的表示「這兩人根本就是有史以來最棒的酸民（trolls，原文指巨魔，後引申為酸民、噴子）」。

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