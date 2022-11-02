　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

2名男子跑到推特門口假裝被解雇的員工，結果把一種媒體都騙過去了。（圖／翻攝自推特）

▲2名男子跑到推特門口假裝被解雇的員工，結果把一種媒體都騙過去了。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

在世界首富馬斯克完成推特的收購後，第一件事情就是資遣了推特的高層主管，一時之間，讓不少推特員工都十分擔憂「鍘刀會不會砍到自己頭上」。而就在這時候，有媒體捕捉到2名男子手抱著紙箱出現在推特總公司門口，這2人自稱自己在推特任職多年，近期遭到推特開除，在鏡頭前大肆評論馬斯克。但後來眾人才知道，這2人根本不是推特的員工，接受訪問的行為讓推特真正的員工十分傻眼，但馬斯克本人卻覺得非常有趣，十分賞識這2個創意百出的男子。

綜合外媒報導指出，在推特原高層遭到開除的消息傳出後，媒體急忙趕到推特總部樓下，結果意外捕捉到2名手報紙箱的男子出現在推特總公司門口。這2人名叫利格馬（Rahul Ligma）與約翰遜（Daniel Johnson），自稱自己原本任職於推特內部，但近期遭到馬斯克解雇。

2名男子的出現，自然吸引了在場所有媒體的目光。他們倆人甚至還在媒體面前表示「自己所屬的部門都被裁員了」、「馬斯克根本不是好人」、「我甚至有買特斯拉」、「我自己也是綠色能源、反氣候變遷，甚至是言論自由的忠實擁護者」。很快的，這則消息就被各大媒體所報導。

但有眼尖的國外網友發現，他們手上的箱子，裡面幾乎沒有裝任何的東西。事後也有媒體在推特、Twitter的Slack、LinkedIn上查證，發現公司內根本沒有這2人的名字。而且也有網友發現，利格馬（Ligma）其實是個網路笑話，其原本的含意是暗指「lick my balls」。直到這時候大家才知道「原來大家都被這2人騙過去了」。

網友發現他們的箱子內根本沒有放東西。（圖／翻攝自推特）

▲網友發現他們的箱子內根本沒有放東西。（圖／翻攝自推特）

而有人假冒員工身分接受媒體訪問的消息曝光後，就連推特內部的員工都十分傻眼，但是這2人的行為卻在網路上獲得一片好評，由於當時正處於萬聖節期間，甚至有人以2人的外貌作為萬聖節裝扮的主題。

推特的新老闆馬斯克在獲知消息後，也像許多網友一樣感覺十分有趣，他甚至在自己的推特上分享2人的訊息，甚至歡樂的表示「這兩人根本就是有史以來最棒的酸民（trolls，原文指巨魔，後引申為酸民、噴子）」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
單親媽自認「旺夫運」卻遭男方劈腿　小孩被爆打還選擇原諒！網：當你兒子真夠衰
爸遭惡煞近距離槍擊　高舉女嬰當「人肉盾牌」…砰砰子彈全閃過她「爸爸倒地亡」
11月大血月又宇宙重啟　命理師警告3生肖有大凶兆

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高虹安不忍了「1句話」嗆爆對手！　媒體人驚：犯大忌
快訊／大直家樂福地主出面　證實「全棟打掉重練」
小炳簽放棄急救＋器捐嚇壞親友！　急發文3點說明：只是個平凡人
老闆送女友人6千萬房產！　離婚妻分到1.7億
三重工人宿醉開車　撞飛26歲銀行OL！她傷重昏迷中
黃紹聰猝逝「投選情震撼彈」！嘉市選舉重辦　登記、抽籤全重來
快訊／家樂福17年分店將歇業　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

懷孕40天出車禍！女「昏迷7個月」生健康女嬰　醒來機率只有15%

北韓7小時射17枚飛彈上百砲彈　美韓譴責：威脅區域和平穩定

智慧性手錶1功能救命！　她下半身卡死在梨泰院人群幸運僅骨折

她連人帶車墜河受困！天上飛來「超級英雄」降落救命　驚險片曝光

搭車手被車門夾住　82歲男被列車「高速拖行」爆血死在鐵軌上

夢見高齡母親！男子睡醒用「這個數字」買彩券爽中5000萬

印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

快訊／北韓又射「100多枚砲彈」！　今至少射17枚飛彈

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

懷孕40天出車禍！女「昏迷7個月」生健康女嬰　醒來機率只有15%

北韓7小時射17枚飛彈上百砲彈　美韓譴責：威脅區域和平穩定

智慧性手錶1功能救命！　她下半身卡死在梨泰院人群幸運僅骨折

她連人帶車墜河受困！天上飛來「超級英雄」降落救命　驚險片曝光

搭車手被車門夾住　82歲男被列車「高速拖行」爆血死在鐵軌上

夢見高齡母親！男子睡醒用「這個數字」買彩券爽中5000萬

印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

快訊／北韓又射「100多枚砲彈」！　今至少射17枚飛彈

疫後出國搶商機　台灣館強勢回歸北美最大汽配維修零配件展

新北小貨車突冒煙急停加油站旁　員工嚇到拿滅火器狂噴

擁天母房產「德東飆車王」害1死2傷穿破衣出庭　家屬控：毫無悔意

高虹安爭議連環爆　柯建銘：林耕仁也變臉總不能說綠色恐怖

蔡英文點名這些縣市一定要贏　綠營估3選區衝刺有機會

梨泰院老闆端熱菜祭悼遭驅趕...悲吼：讓孩子們吃頓飯！　警察也忍不住哭了

集保i查詢平台　投資人檢視債券存摺So Easy

《市井豪門》愛妻男領便當網嚇傻　拍墜樓吊7層樓高嚇噴淚

中信盃黑豹旗／建中對美和撐到4局0比23　東體暑訓14天的成果　

嘉義市長候選人黃紹聰驟逝　李俊俋沉痛：願家屬節哀逝者安息

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

國際熱門新聞

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

爸高舉「女嬰變肉盾」擋不住子彈　中彈倒地

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／南韓發布空襲警報！北韓又射3飛彈

梨泰院死者家屬指認遺物　一眼認出鞋子跪地崩潰

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

梨泰院最小死者僅15歲　國三少女與母雙亡

即／南韓射3枚飛彈「回嗆北韓」

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

小行星交錯地球軌道　相撞恐引發滅絕

17歲少年CPR狂壓5hrs　梨泰院救回2人

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

更多熱門

相關新聞

夢見母親！男子用「這個」買彩券爽中5000萬

夢見母親！男子用「這個」買彩券爽中5000萬

這真的是「明牌就在身邊」的最佳案例。近日泰國一名男子購買彩券，沒想到最後竟然中得5000萬泰銖（折合新台幣約4273萬元）獎金。男子也表示，自己是在睡夢中夢到96歲高齡的母親，所以睡醒後用母親的年紀買彩票，沒想到因此獲得高額獎金。

幫開鎖「反被鎖進屋」　鎖匠尷尬笑問：怎麼辦？

幫開鎖「反被鎖進屋」　鎖匠尷尬笑問：怎麼辦？

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推大變動：每月257元

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推大變動：每月257元

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

關鍵字：

周刊王推特馬斯克資遣

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面