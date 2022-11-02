北韓7小時射17枚飛彈上百砲彈　美韓譴責：威脅區域和平穩定

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記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓2日短短7小時內發射至少17枚飛彈、100多枚砲彈，南韓同日派戰機升空，射3枚飛彈反制。南韓外交部長朴振為此與美國國務卿布林肯通話，譴責北韓侵犯海界落在韓方領海附近是重大軍事挑釁，飛彈試射違反聯合國安理會多項決議，威脅區域和平與穩定。

▲北韓2日發射至少17枚飛彈、100多枚砲彈。（圖／路透，下同）

韓聯社報導，早在2日當地清晨6時51分左右，北韓自平安北道發射4枚短程彈道飛彈，並於上午8時51分左右自元山市附近發射3枚短程彈道飛彈，其中一枚落在南韓領海附近，距離南韓沿岸不到60公里處，加劇南北韓邊界情勢。這也是兩韓分裂以來，北韓首度朝南發射飛越北方界線（NLL）的彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部進一步說明，自上午9時12分起，北韓自不同地點朝東西部海域連續發射至少10枚飛彈。到了下午1時27分左右，北韓又發射100多枚砲彈。

南韓外交部長樸振與美國國務卿布林肯2日為此進行通話，強調北韓彈道導彈侵犯北方界線（NLL）、落在韓方領海附近，是史無前例的重大軍事挑釁，予以強烈譴責。雙方表示，北韓發射多種彈道飛彈違反多項聯合國安理會決議和兩韓《九一九軍事協議》，威脅韓半島及本地區和平與穩定的始作俑者正是平壤當局。

另據路透報導，美國國務院發言人稍早對北韓試射飛彈一事做出回應，稱北韓試射違反聯合國安理會多項決議，威脅區域和平與穩定。

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